Nam danh hài thu nhập 100 trăm triệu/ngày giờ ra sao giữa dịch Covid-19?

Thứ Ba, ngày 24/03/2020 18:20 PM (GMT+7)

Nam danh hài chia sẻ những khó khăn trong lúc dịch bệnh virus Corona còn diễn biến phức tạp.

Vì diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều tụ điểm giải trí, sân khấu phải đóng cửa kéo theo làng giải trí Việt gần như "đóng băng". Các ngôi sao ca nhạc bị hủy show liên tiếp. Ngoại trừ những chương trình đã ký hợp đồng từ trước như gameshow truyền hình vẫn đi quay, còn lại show ca nhạc hoặc kịch nói đều phải bị hủy bỏ tạm thời.

Ở hải ngoại, sao Việt cũng phải chuyển hướng sang các công việc khác như bán hàng online để kiếm tiền trong mùa dịch Covid-19. Tại Việt Nam, các hoạt động giải trí đông người đều bị thông báo hủy bỏ, nhiều đoàn làm phim phải tạm dừng kế hoạch quay.

Nam diễn viên hài Chiến Thắng cùng vợ con ở nhà riêng tại Vĩnh Phúc

Nam diễn viên hài Chiến Thắng cũng giống như các nghệ sĩ khác đang phải vất vả xoay sở vì ảnh hưởng của virus Corona tới công việc, cuộc sống. Nếu như trước đó, vào dịp Tết Nguyên đán, Chiến Thắng là một trong những cây hài đắt show ở miền Bắc, thu nhập của anh có ngày kiếm được cả trăm triệu đồng thì nay đã khác.

Trả lời phỏng vấn dịp Tết Nguyên đán vừa qua, nam danh hài cho hay: "Có thể một ngày, như dịp cao điểm gần Tết, trong khoảng 3 tháng gần đây thì có ngày cũng kiếm được 100 triệu đồng hoặc hơn. Show cũng rất dày, hầu như ngày nào cũng có show. Tôi nhiều lúc còn bảo: “Thôi mệt lắm rồi không nhận nữa”. Vợ tôi cũng bảo: “Thôi làm sao để đảm bảo sức khỏe, quan trọng nhất là sức khỏe. Còn lâu còn dài, có khỏe mới đi diễn được chứ không phải một chốc một lát”. Nhưng cũng là cái đam mê nên mình thấy vào guồng, hăng say lao động".

Nam danh hài đã chắt chiu sau nhiều năm đi diễn để xây dựng nên căn nhà khang trang tiền tỷ

Vậy nhưng niềm đam mê nghệ thuật ấy cũng phải nhường chỗ cho việc đảm bảo an toàn sức khỏe trước dịch bệnh. Nam danh hài tâm sự trong lúc này, kinh tế gia đình anh giảm sút: "Thu nhập của tôi giảm rất nhiều lần so với thời điểm trước khi bùng nổ dịch. Suốt 2 tháng nay hầu như là ở nhà. Mình là nghệ sĩ tự do, không có ở cơ quan đoàn thể nào cả, không có việc làm coi như không có thu nhập".

Chiến Thắng và bà xã Thu Ngọc đón nhận niềm vui khi con trai chào đời vào tháng 6/2018. Tới nay, con chung của cả hai mới chỉ gần được 2 tuổi. Mọi chi phí trong gia đình chủ yếu do nam diễn viên hài gánh vác. Trước cuộc hôn nhân hiện tại, Chiến Thắng từng trải qua 2 đời vợ.

Năm 2019, anh sắm được xế mới nhưng 2 tháng qua, anh không có show diễn vì bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

Anh cho biết, hiện tại vì không có thu nhập từ show diễn nên gia đình anh phải cắt giảm chi tiêu một chút. "Vì thu nhập chẳng có mà mọi thứ thì cứ phải chi" - nam danh hài cho hay. "Thời gian này Chiến Thắng cũng chỉ cùng gia đình chấp hành biện pháp hạn chế ra ngoài để cùng chung sức với cộng đồng chống dịch... không có làm gì ngoài việc tất cả ở trong nhà".

Tình cảnh của nghệ sĩ hài Chiến Thắng cũng là nỗi niềm chung của nhiều nghệ sĩ Việt hiện nay. Anh vẫn thường hay làm thơ trên trang cá nhân để nói về cuộc sống giữa thời điểm dịch bệnh Covid-19.

Chiến Thắng làm thơ vui để khích lệ tinh thần mọi người trong thời điểm dịch virus Corona

Khi được hỏi về việc các nghệ sĩ Việt từ thiện nhưng bị một số cư dân mạng đem ra so sánh, Chiến Thắng bày tỏ quan niệm: "Tôi nghĩ từ thiện hay không là ở cái Tâm của mỗi người, không phải là việc ép buộc! Ai có lòng hảo tâm thì làm từ thiện nhiều hay ít cũng là tấm lòng. Đừng vì chuyện này mà làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của mỗi cá nhân và cả cộng đồng!".

Chiến Thắng sinh năm 1975, là nghệ sĩ hài quen thuộc ở miền Bắc. Anh có lối diễn hài tự nhiên, giọng nói riêng đặc trưng tạo tiếng cười vui vẻ. Anh sinh trưởng trong một gia đình nghèo ở Vĩnh Phúc. Ngày nhỏ, anh phải làm nhiều công việc để kiếm tiền giúp đỡ gia đình như bán kem khi mới học lớp 6, đi gánh gạch thuê từ ngày học cấp ba.

Khi ở Hà Nội ôn thi đại học, Chiến Thắng tranh thủ lúc được nghỉ đi vẽ tranh, nặn tượng, làm đá ốp lát, khắc bia mộ... Anh không ngại khó ngại khổ, luôn rất chăm chỉ cần mẫn. Sau 2 năm thi trượt đại học, anh viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Sau này, anh theo học tại trường Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội, tốt nghiệp năm 1998. Chiến Thắng góp mặt trong nhiều tiểu phẩm, phim hài như Làng ế vợ, Nói xấu vợ, Kiếp lông bông...

