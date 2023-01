Hòa Minzy bị pháo bắn vào mắt, Thiều Bảo Trâm sợ rụt người vì sự cố bất ngờ

Các sao khi đang biểu diễn đã gặp phải nhiều sự cố trên sân khấu khiến khán giả và người hâm mộ lo lắng.

Mới đây, đoạn clip Thiều Bảo Trâm trên một sân khấu ca nhạc thu hút sự chú ý của dân mạng. Khi đang chào khán giả sau màn biểu diễn, giọng ca quê Thanh Hóa bất ngờ bị một cột pháo ngay bên cạnh bắn lên tung tóe làm giật mình. Cô đã hốt hoảng rụt người về, lấy tay ôm mặt để tránh xảy ra chuyện không hay. Sau đó, nữ ca sĩ lấy lại bình tĩnh và tiếp tục gửi lời chào đến khán giả ngồi dưới sân khấu. Trả lời MC về việc vừa xảy ra, Thiều Bảo Trâm cho biết mình không sao. “Nguy hiểm quá trời”, “Nhìn mà sợ thay bà ấy”, “Thiều Bảo Trâm lấy lại bình tĩnh nhanh thật, may là không có chuyện gì”... là một số bình luận của dân mạng dưới video.

Hòa Minzy cũng gặp tình huống tương tự Thiều Bảo Trâm. Khi đang biểu diễn bài hát Tìm một nửa cô đơn năm 2018, nữ ca sĩ đã bị pháo hoa bắn vào mắt. Lần đầu tiên pháo sáng bắn lên khiến cô giật mình. Thế nhưng đến lần thứ hai, pháo sáng đã bắn thẳng vào mắt giọng ca 9X, làm cô phải liên tục dụi mắt. Rất may là không có sự cố nghiêm trọng xảy ra.

Cách đây không lâu, DJ Mie đã có màn trình diễn đặc sắc tại một sự kiện âm nhạc lớn ở Đà Nẵng thu hút sự chú ý của dân mạng. Theo đó, người đẹp Đà thành lần đầu tiên cầm micro hát live bài hát Lý thuyết là vậy, do chính cô tự sáng tác. Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc, Mie vô tình tiến lại gần máy phun lửa ngay đúng thời điểm lửa được bắn ra. May mắn, vì đứng ở khoảng cách an toàn nên bóng hồng “Rap Việt” không có thương tích. Sau vài phút hốt hoảng, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục biểu diễn phục vụ khán giả.

Trước đó, cộng đồng mạng xôn xao với đoạn video ca sĩ Phan Duy Anh gặp sự cố nguy hiểm với lửa. Cụ thể, khi tiến đến gần rìa sân khấu để giao lưu với người hâm mộ, giọng ca “Từng yêu” đã bị lửa phụt thẳng vào mặt. Trong clip, có thể thấy cả gương mặt nam ca sĩ bị bao trùm bởi lửa, đồng thời một phần tóc cũng bốc khói. Duy Anh hoảng sợ, lùi nhanh về sau theo phản xạ. Sau khi sự cố xảy ra, nam ca sĩ nén đau tiếp tục phần trình diễn của mình. Sự việc của anh lập tức thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng.

Duy Anh gặp sự cố bất ngờ khiến người hâm mộ lo lắng

Trên trang cá nhân, sau khi đến bệnh viện để kiểm tra lại, Duy Anh thông báo tình hình sức khỏe khá ổn định, chỉ bị cháy lông mi, lông mày, tóc mái và bỏng nhẹ phần da mắt. Chủ nhân hit “Từng yêu” cho biết đây là sự cố bất ngờ không mong muốn nên hi vọng mọi người đừng chỉ trích ban tổ chức show. Người hâm mộ thở phào khi thấy nam ca sĩ không bị thương nặng. Nhiều bình luận cho rằng Duy Anh nói riêng và nghệ sĩ nói chung cần kiểm tra sự an toàn của sân khấu trước khi biểu diễn để tránh sự cố tương tự.

