Hai anh em NS Hoài An – Hoài Phúc trình làng ca khúc mới, bài nào sẽ hit?

Trong tập 4 The Only – 1 Không 2 vừa lên sóng, chương trình đã giới thiệu hai sáng tác hoàn toàn mới của nhạc sĩ Hoài An và Võ Hoài Phúc.

Điểm đặc biệt của hai ca khúc mà cả hai giới thiệu trong chương trình là có đến 6 phiên bản khác nhau được thể hiện bởi những giọng ca nội lực, xinh đẹp và tài năng. Anh em nhạc sĩ Hoài An và Võ Hoài Phúc là con trai của nhà giáo Võ Đại Mau. Cả hai đều đã cho ra đời những bản hit ấn tượng và tạo cho mình tên tuổi trong thị trường âm nhạc Việt Nam.

Nhạc sĩ Hoài An

Và nhạc sĩ Võ Hoài Phúc

Cũng trong tập này, khán giả thích thú với sự xuất hiện của giám khảo khách mời Võ Hạ Trâm – cô ca sĩ xinh đẹp không xa lạ gì với khán giả Việt Nam qua sự duyên dáng và giọng hát đi vào lòng người.

Đến với The Only, nhạc sĩ Hoài An mang đến ca khúc “Hôn” được phổ nhạc từ tác phẩm của nhà thơ Lâm Xuân Thi. Có thể nói, ca khúc lần này của nhạc sĩ Hoài An có rất nhiều sự bất ngờ, ngôn từ sử dụng rất lạ và rất thơ. Tuy nhiên lại rất thách thức người thể hiện mặc dù tạo ra được nhiều không gian để trình diễn. Và đây cũng được xem là đề bài khá thú vị cho các team producer tài năng.

Các nhạc sĩ, ca sĩ và dàn khách mời có mặt trong chương trình

Ca khúc “Hôn” của nhạc sĩ Hoài An được trình diễn với ba phiên bản khác nhau gồm: ca sĩ Thái Bảo kết hợp cùng One Way Team ở version thứ nhất, version thứ hai là sự kết hợp của ca sĩ Huyền Cadie và JPK Team, cuối cùng là version thứ ba của Huyền Cadie kết hợp cùng ban nhạc 1-0-2.

Bên cạnh đó, nhạc sĩ Võ Hoài Phúc cũng mang đến chương trình với ca khúc “Bao giờ có yêu nhau” mang nhiều lý lẽ và nội tâm của tình yêu, đưa khán giả đến với các cung bậc cảm xúc mà có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua.

Ca khúc của nhạc sĩ Võ Hoài Phúc được trình diễn thành 3 phiên bản với các bản phối hoàn toàn khác nhau: version đầu tiên được thể hiện bởi ca sĩ Dương Nguyễn và ban nhạc 1-0-2, ca sĩ Viễn Trinh kết hợp cùng Super Team trình diễn version thứ hai, version cuối cùng được ca sĩ Trang Blue và Kỳ Tích team thể hiện.

Huyền Cadie gây ấn tượng mạnh mẽ khi thể hiện ca khúc mới của Hoài An và giành giải nhất tuần

Với màn trình diễn xuất sắc trong một bản phối hoàn mỹ, Huyền Cadie và JPK Team đã giành lấy giải nhất tuần với phần thưởng trị giá 30 triệu đồng.

