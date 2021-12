Được biết, dự án phim "1990" với sự góp mặt của Diễm My, Ninh Dương Lan Ngọc và Nhã Phương sau một thời gian tạm hoãn chiếu do dịch bệnh cũng đã có lịch ra mắt vào đầu năm mới 2022. Nhân vật Jessica Diễm và Diễm My có điểm chung tính cách mạnh mẽ, thái độ sống lạc quan và có nhiều thành tựu trong cuộc sống. Trong phim, người đóng cặp cùng Diễm My là Mạc Văn Khoa.