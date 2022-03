Cô chủ tiệm nail sexy xứ Nghệ được “soái ca làng hài” cầu hôn là người quen showbiz

Nhan sắc của "tình tin đồn" cầu thủ Quang Hải khiến nhiều người xuýt xoa.

Mới đây, trên trang cá nhân, hot girl Huyền My thu hút sự chú ý của dân mạng khi cho biết đã nhận lời cầu hôn của diễn viên Anh Tú. Cặp đôi tay trong tay, cùng khoe nhẫn cưới. “Một chặng đường mới, cảm ơn bạn rất nhiều. Say yes”, “cô chủ tiệm nail” chia sẻ.

Anh Tú và Huyền My sắp về chung một nhà

Dưới bài viết, nhiều bạn bè và người hâm mộ gửi lời chúc mừng đến Huyền My. Diễn viên Lưu Đê Ly tấm tắc: “Cỗ này chắc to lắm”. Người mẫu Ngọc Trinh xuýt xoa khen ngợi cả hai đẹp đôi. Đáp lại, Huyền My cho biết cô chuẩn bị gửi thiệp hồng và nhắn nhủ bạn bè “chuẩn bị lên đồ” đi dự đám cưới.

Anh Tú chia sẻ anh và Huyền My chính thức yêu nhau vào tháng 7/2021, sau một thời gian làm bạn bè. “Lúc đầu chỉ đơn giản là hai người bạn cho tới khi có duyên gặp lại lần nữa thì tụi mình chia sẻ với nhau nhiều hơn, từ đó cảm nhận đã có những điểm chung và đồng điệu về tư duy cũng như quan điểm trong tình yêu và cuộc sống”, quán quân “Cười Xuyên Việt 2016” tâm sự.

Anh Tú và Huyền My có nhiều khoảnh khắc tình tứ

Anh gọi Huyền My là vợ và bày tỏ rất may mắn khi có được người bạn đời như cô. Ngoài ra, Anh Tú cũng tiết lộ lý do chọn việc kết hôn ở thời điểm này vì cả hai đều mong muốn sự ổn định. Từ sự ổn định về tình cảm dẫn đến việc ổn định trong hôn nhân và xa hơn là ổn định cuộc sống. Nam diễn viên chia sẻ, mặc dù không làm trong ngành nghệ thuật nhưng Huyền My luôn ủng hộ và hỗ trợ sự nghiệp của anh.

Anh Tú sinh năm 1993, lớn hơn Huyền My 4 tuổi, là gương mặt quen thuộc trong làng giải trí Việt. Quán quân “Cười xuyên Việt” được khán giả yêu mến gọi là “hot boy làng hài”, “hot boy xoài lắc”. Anh Tú từng góp mặt trong các bộ phim như “Bán chồng”, “Tao không xa mày”, web drama “Nam Phi Liên Hoàn Kế”… Nam diễn viên từng vướng tin đồn tình cảm với người đẹp Nam Thư.

Lộ cả ảnh hẹn hò nhưng Quang Hải chưa từng công khai Huyền My

“Cô chủ tiệm nail” Huyền My và cầu thủ Quang Hải từng vướng tin đồn hẹn hò một thời gian ngắn vào khoảng giữa tháng 12.2019. Khi đó cư dân mạng tìm ra nhiều bằng chứng cho thấy cả hai hẹn hò bí mật nhưng Quang Hải chưa bao giờ lên tiếng công khai.

Huyền My từng chia sẻ với truyền thông: “Trong thời gian yêu, mình và Hải vẫn tôn trọng nhau. Hiện tại, mình cũng không oán hận gì cả, đó là lựa chọn của Hải rồi nên mình tôn trọng”. Huyền My hiện làm kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp. Cô là chủ của nhiều cơ sở làm nail từ Bắc vào Trung. Tài khoản Instagram của bạn gái Anh Tú sở hữu lượng người theo dõi “khủng”.

Một số hình ảnh Huyền My:

Nhan sắc nóng bỏng của hot girl sinh năm 1997 khiến dân mạng xuýt xoa

