Vợ của tỉ phú khiến Elon Musk ngưỡng mộ: Nữ minh tinh 3 đời chồng nhưng cuối đời cô đơn

Bao gồm Marilyn Monroe, có hàng tá người đẹp Hollywood vướng tin đồn với nhà tài phiệt Howard Hughs. Nhưng chỉ một nữ diễn viên trở thành vợ tỉ phú lập dị này.

Trong một lần phỏng vấn với CNN, tỉ phú Elon Musk đã giới thiệu một cuốn sách ông vừa đọc xong về Howard Hughs (Howard Hughs: His life and madness) và gọi đó là một "câu chuyện mang tính cảnh báo". Dễ hiểu vì sao Elon Musk, người được ví như Iron Man ngoài đời thực lại bị cuốn hút bởi Hughs - nhà tài phiệt và nhà phát minh, người đã thúc đẩy giới hạn lịch sử hàng không khi tạo nên kỷ lục về tốc độ bay. Suốt cuộc đời huy hoàng của mình, xung quanh Hughs luôn có vô số tin đồn với những bóng hồng nóng bỏng của Hollywood, nhưng chỉ một người trong số đó trở thành vợ ông: Jean Peters.

Một nhan sắc nổi bật và một cá tính độc đáo

Jean Peters bước chân vào làng giải trí ở tuổi 21, khá muộn so với nhiều nữ diễn viên thời đó. Cô được 20th Century Fox ký hợp đồng 7 năm như một phần thưởng sau khi chiến thắng ở cuộc thi sắc đẹp bang Ohio. Người đẹp bỏ dở việc học đại học vì bản hợp đồng này, một điều mà về sau cô rất hối hận.

Hãng phim lập tức sắp xếp vai chính cho Peters. Có thể nói, sự khởi đầu của cô rất thuận lợi. Suốt sự nghiệp của mình, Peters đã hợp tác với những diễn viên nổi tiếng như Marlon Brando (diễn viên thủ vai ông trùm Corleone trong Bố Già), hay Marilyn Monroe. Dù chưa bao giờ được xếp vào danh sách những nữ diễn viên xuất sắc nhất nhờ diễn xuất, Peters đủ đẹp và duyên dáng, đủ sức hút riêng khiến cả các đạo diễn và khán giả đều yêu thích cô.

Nhan sắc được đánh giá là vừa ngây thơ vừa thành thục quyến rũ của Jean Peters

Peters không phải kiểu diễn viên “ngoan ngoãn” nghe theo mọi sắp đặt từ hãng phim. Với nhan sắc trời phú, hãng phim đã muốn hướng cho cô trở thành biểu tượng gợi cảm như Marilyn Monroe, bạn diễn của cô trong phim Niagara (1953). Peters kiên trì từ chối hướng đi này. Thay vì một minh tinh xinh đẹp gợi cảm, cô thích những vai diễn mang tính thực tế hơn. Peters có một số vai diễn nổi bật như Pickup on South Street, Anne of the Indies...

Thậm chí vì quá kiên quyết từ chối vai nữ chính của Sky Yellow (1948), bởi cho rằng nó “quá sexy”, cô đã bị 20th Century Fox tạm đình chỉ hoạt động. Cô chia sẻ rằng: "Tôi sẽ không cứ mặc áo bó, váy ngắn và đi loanh quanh. Đấy không phải tôi. Marilyn Monroe mặc như thế trông rất đẹp, nhưng tròng vào người tôi thì trông như con ngốc vậy.”

Marilyn Monroe và Jean Peters trên phim trường Niagara

Sở hữu nhan sắc nổi bật, một cá tính độc đáo và sự nghiệp được coi là thành công, nhưng sau tất cả, công chúng lại nhớ đến cô trong cuộc hôn nhân với tỉ phú lập dị Howard Hughs nhiều hơn.

Ba cuộc hôn nhân, một đời đơn độc

Peters kết hôn với ông chủ một công ty dầu mỏ ở Texas là Stuart Cramer. Vào thời điểm kết hôn năm 1954, họ chỉ mới gặp nhau vài tuần, sau đó lại xa nhau hàng tháng liền. Hai người kết thúc cuộc hôn nhân một cách chóng vánh vào năm 1955.

Năm 1957, Peters kết hôn với Howard Hughs, tỉ phú lừng danh Hollywood. Hughs là một doanh nhân, một nhà đầu tư, một kĩ sư hàng không vũ trụ và cũng là một nhà phát minh. Ông còn được biết đến như một nhà đầu tư hào phóng của các dự án phim lớn. Xung quanh ông luôn có hàng tá tin đồn với những nữ minh tinh đình đám nhất thế giới lúc bấy giờ.

Howard Hughs và một số nữ minh tinh Hollywood (trái sang phải: Ginger Rogers, Bette Davis and Ava Gardner)

Peters và Hughs gặp lần đầu trong một bữa tiệc năm 1946. Hai người có mối quan hệ dây dưa vài năm trước khi Peters kết hôn. Và sau khi cô ly hôn, hai người đã quay lại, thậm chí đưa mối quan hệ lên một mức mới. Tháng 5/1957, một lễ cưới bí mật đã diễn ra tại Nevada, Peters trở thành người duy nhất trong số những nữ minh tinh có tin đồn với Hughs trở thành vợ ông, cũng là người vợ cuối cùng của tỉ phú này. Thời điểm đó Peters mới 30, Hughs đã 51.

Peters rất kín tiếng về đời sống riêng tư, hầu như không xuất hiện trước truyền thông sau khi kết hôn và bỏ dở luôn việc đóng phim. Cuộc hôn nhân của hai người còn khiến báo giới Hollywood tốn nhiều giấy mực hơn sự nghiệp diễn viên của Peters. Cho đến nay, không thể tìm thấy bức ảnh chung nào của hai vợ chồng trên internet.

Sau khi kết hôn, hai người ở hai căn nhà khác nhau. Kể cả vài năm sau khi đã chuyển vào sống chung, họ vẫn sống tách biệt ở hai khu. Rất nhiều lời đồn đoán cho rằng từ trước khi lấy Peters, tâm lý của Hughs đã vô cùng bất ổn. Kết hôn chỉ là một chiêu bài để chứng minh ông hoàn toàn đủ năng lực để quản lý tài sản của mình. Tin đồn tình ái của Hughs với các người đẹp Hollywood vẫn xuất hiện không lúc nào ngơi.

Điều kỳ lạ là dù sống tách xa nhau và chỉ thỉnh thoảng gặp, Peters và Hughs lại duy trì mối liên hệ đặc biệt bằng cách viết thư tay. Một số bức thư về sau được báo chí công bố, cho thấy tình yêu sâu đậm của hai người, đồng thời cho thấy Hughs phải thường xuyên gặp bác sĩ. Một cây bút giải trí tại Hollywood thời đó là Jack Anderson đã khẳng định Peters là người phụ nữ duy nhất Hughs từng yêu.

Jeans Peters đã trải qua cuộc hôn nhân "kỳ lạ" với tỉ phú Howard Hughs

Nhưng rồi cuộc hôn nhân giữa nữ minh tinh và tỉ phú cũng kết thúc vào năm 1971. Trong 14 năm làm vợ chồng, Peters và Hughs xa cách nhiều hơn ở cạnh nhau. Peters vẫn rất kín tiếng sau khi ly hôn. Cô nhận khoản trợ cấp 70 ngàn đô la mỗi năm, một con số vô cùng khiêm tốn và từ chối mọi khoản bồi thường khác từ tài sản của Hughs.

Tỉ phú Howard Hughs sống những năm cuối đời trong cô đơn, bệnh tật và chứng ám ảnh cưỡng chế. Ông qua đời năm 1976.

Peters từ chối trả lời mọi câu hỏi về chồng cũ. Cũng như những nhân vật yêu thích cô vào vai, Peters khẳng định mình là người thực tế. Cuối năm 1971, cô kết hôn với Stan Hough, một nhà sản xuất của 20th Century Fox. Hai người sống lặng lẽ, lánh xa truyền thông cho đến khi Hough mất năm 1990. Mười năm sau, Peters qua đời tại California. Nữ diễn viên không có con cái, bên cạnh cũng không còn người thân nào.

