Quỳnh Kool vướng nghi vấn hẹn hò Hoàng Tôn

Thứ Tư, ngày 22/07/2020 11:21 AM (GMT+7)

Động thái của Quỳnh Kool và Hoàng Tôn khiến cư dân mạng không ngừng đồn đoán.

Thời gian gần đây, Quỳnh Kool đang là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng khi liên tiếp góp mặt trong những bộ phim nổi tiếng như Nhà trọ Balanha, Đừng bắt em phải quên... Đặc biệt, trong bộ phim Đừng bắt em phải quên, chuyện tình thầy trò giữa hai nhân vật do Thanh Sơn và Quỳnh Kool đảm nhận liên tục nhận được lời khen ngợi và yêu mến của khán giả. Nhiều người hâm mộ liên tục "đẩy thuyền" hy vọng Thanh Sơn và Quỳnh Kool là một đôi ngoài đời.

Quỳnh Kool và Thanh Sơn đang là cặp đôi nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả

Tuy nhiên mới đây, Quỳnh Kool để lộ loạt ảnh thân mật bên cạnh ca, nhạc sĩ Hoàng Tôn. Trên trang cá nhân, Quỳnh Kool chia sẻ hình ảnh ngồi sát bên Hoàng Tôn cùng dòng trạng thái: "Anh em cây khế". Trên Instagram, cả Quỳnh Kool và Hoàng Tôn đều nhấn nút theo dõi nhau. Đồng thời, Quỳnh Kool cũng nhiều lần khoe đi chơi cùng Hoàng Tôn và hội bạn thân. Trong các bức ảnh, Quỳnh Kool đều ở cạnh bên Hoàng Tôn.

Quỳnh Kool chia sẻ hình ảnh thân mật bên cạnh Hoàng Tôn

Từ đó, nhiều cư dân mạng đồn đoán Quỳnh Kool và Hoàng Tôn đang hẹn hò. Thông tin này trở thành chủ đề hot được bàn tán trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, sau đó không lâu, cả Quỳnh Kool và Hoàng Tôn đều có động thái phủ nhận tin đồn hẹn hò. Trong khi Quỳnh Kool không muốn nhắc đến chuyện tình cảm thì Hoàng Tôn cũng cho biết, cả hai chỉ là bạn bè lâu năm.

Cả hai nhiều lần đi chơi cùng hội bạn thân thiết

Quỳnh Kool chia sẻ đoạn story đi ăn cùng Hoàng Tôn và bạn bè

Thế nhưng sau động thái phủ nhận, Hoàng Tôn liên tiếp chia sẻ loạt trạng thái khiến cư dân mạng không khỏi bàn tán. Giữa đêm khuya, Hoàng Tôn than thở rằng: "I'm so bad at love" (Tạm dịch: Tôi rất dở trong tình yêu) rồi vội vàng xoá đi. Không lâu sau, Hoàng Tôn lại đăng tiếp một hình ảnh ẩn ý về việc mình độc thân. Điều này khiến nhiều người không khỏi đồn đoán rằng có điều gì ẩn ý phía sau hay chăng?

Hoàng Tôn liên tục đăng tải trạng thái lạ sau tin đồn hẹn hò Quỳnh Kool

Quỳnh Kool là nữ diễn viên trẻ triển vọng của làng giải trí Việt. Bắt đầu tham gia showbiz với các vai diễn trong phim sitcom, nhóm Loa phường... Sau đó, cô nàng sinh năm 1995 thi vào trường Sân khấu Điện ảnh và theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Đến nay, Quỳnh Kool đã tham gia khá nhiều bộ phim như Quỳnh búp bê, Nàng dâu order, Đừng bắt em phải quên... và ngày càng được đánh giá cao về khả năng diễn xuất. Về đời tư, Quỳnh Kool từng có mối tình đẹp cùng chàng quay phim điển trai. Sau 3 năm gắn bó, cả hai chính thức đường ai nấy đi vào hồi tháng 7/2019.

Về Hoàng Tôn, anh cũng là người kín tiếng trong tình yêu. Mối quan hệ gần nhất công chúng bắt gặp anh đang ôm hôn bạn gái vào năm 2018.

