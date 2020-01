Nữ DJ rơi miếng độn ngực trong đêm giao thừa ở Hà Nội đời thực nổi loạn ngỡ ngàng

3 năm sau sự cố, nữ DJ nóng bỏng ngày càng cá tính hơn với phong cách “lạ”.

Tối 31.12.2016, nữ DJ nổi tiếng Mari Ferrari xuất hiện tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục - Hà Nội để tham gia vào đêm nhạc chào năm mới. Tuy nhiên, vì biểu diễn quá "sung", nữ DJ bị rơi miếng độn ngực trong một tiết mục. Khi đêm nhạc kết thúc, DJ sexy người Nga cho biết, cô không hề biết sự cố rơi miếng độn ngực khi tiết mục đang diễn ra, chỉ đến khi một vài người trong ekip nói lại cô mới nắm được về sự cố rất hài hước này.

Đây không phải lần đầu tiên, Mari tới Việt Nam. Giữa tháng 1.2016, DJ người Nga từng tới Việt Nam đảm nhận vai trò giám khảo khách mời của liveshow 3 chương trình The Remix - Hòa âm ánh sáng.

Sau gần 3 năm, cuộc sống của DJ 9X khiến nhiều người tò mò. Ferrari vốn xây dựng hình tượng sexy, táo bạo từ khi mới vào nghề, Người đẹp sinh năm 1990 luôn trở thành tâm điểm thu hút mọi sự chú ý dù xuất hiện ở bất cứ đâu.

Mari Ferrari (tên thật là Maria Roganova) bắt đầu sự nghiệp từ năm 2007 đến nay, cô đã lưu diễn ở hơn 50 quốc gia trên thế giới từ Châu Mỹ, châu Âu đến châu Á, thậm chí cả Đông Nam Á trong đó có Việt Nam.

Trong hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, Mari thường xuyên lọt top những DJ gợi cảm nhất thế giới do người hâm mộ bình chọn.

Đi lưu diễn nhiều nước giúp Ferrari có cơ hội thăm thú nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Trên trang cá nhân, DJ 9X thường xuyên chia sẻ hình ảnh gợi cảm trong các chuyến du lịch, nghỉ dưỡng sang chảnh.

Tuy nhiên, hơn 1 năm trở lại đây, nữ DJ gợi cảm gây bất ngờ khi chuyển hướng sang phong cách nổi loạn và táo bạo hơn.

Hình ảnh nổi loạn gần đây của nữ DJ sexy thuở nào khiến nhiều người hâm mộ ngỡ ngàng.

Sự sexy, nữ tính trước đây của Mari đối lập hoàn toàn với vẻ hoang dại, nổi loạn, cá tính ở thời điểm hiện tại. Mari Ferrari thường xuyên khoe ảnh thả rông, để tóc ngắn, trang điểm theo phong cách ma mị trên mạng xã hội.

Thậm chí, trong các buổi biểu diễn, cô cũng không ngần ngại trang điểm và ăn mặc theo phong cách này. Năm 2018, DJ 9X còn phát hành nhiều ca khúc như "Maria Maria", "Plus de toi", "You are the one"...

