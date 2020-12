Hoa hậu diện váy 1,2 tỷ gây chú ý trên thảm đỏ là ai?

Thứ Tư, ngày 02/12/2020 17:40 PM (GMT+7)

Nàng Hậu thường được biết đến với những hình ảnh sang chảnh trên những chiếc xe đắt tiền.

Xuất hiện tại một sự kiện văn hóa vừa qua, “Hoa hậu nhân ái” Xuân My đã thu hút nhiều sự chú ý khi khoác lên người chiếc váy Haute Couture của thương hiệu thời trang cao cấp hàng đầu nước Ý Giambatista Valli. Được biết, đây là trang phục được đặt thiết kế riêng cho nàng hậu Việt Nam, có giá trị lên tới hơn 1,2 tỷ đồng.

Trong giới thời trang, được mệnh danh là "những giấc mơ không bao giờ chết", Haute Couture là tính từ đại diện cho sự xa hoa, đẳng cấp mà không phải ai muốn cũng có được.

Quả thật, "Hoa hậu nhân ái" trông vô cùng nổi bật trong chiếc váy hồng cá tính, tôn lên nhan sắc trẻ trung, hiện đại cùng đôi chân nuột nà trắng nõn.

Kết hợp trang sức kim cương sang chảnh, người đẹp khiến bao ánh mắt phải đổ dồn về phía mình.

Nguyễn Xuân My đăng quang “Hoa hậu nhân ái” khi tham gia cuộc thi “Hoa hậu Doanh nhân người Việt châu Á 2017”. Người đẹp nổi tiếng với phong cách thời trang gợi cảm, sang trọng và luôn gây ấn tượng với công chúng với những hình ảnh tinh tế trên thảm đỏ và cả ngoài đời.

Không chỉ có nhan sắc rạng rỡ, “Hoa hậu nhân ái” còn được nhiều người mộ với sự nghiệp kinh doanh thành đạt cùng tấm lòng nhân ái.

Trong tháng 10 vừa qua, khi cả nước đồng lòng hướng về miền Trung gặp bão lũ thiên tai, Hoa hậu Xuân My đã cùng đoàn công tác cứu trợ trực tiếp đến khu vực đang bị chia cắt, lấy cano để đưa từng người dân ra ngoài, trong đó có nhiều em nhỏ của các gia đình chưa kịp di chuyển vì lũ lớn. Dù khá mệt mỏi trong một chuyến hành trình dài, cô vẫn nở nụ cười trên môi khi thực hiện những công tác thiện nguyện.

Chia sẻ về tình cảm của mình, người đẹp cho biết: “Bản thân My cũng là người con của dải đất miền Trung nên khi nghe tin những người dân ở tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình... chìm trong nước lũ, lòng My đau xót quá. Chính vì thế ngoài việc ủng hộ các quỹ đoàn của Mặt trận tổ quốc, My đã trực tiếp đi vào Quảng Trị, dùng tiền của mình mua nhu yếu phẩm, đưa tới tận tay người dân, những người đang bị cô lập bởi nước lũ lên cao.

Vào tới tận Quảng Trị rồi, My mới thấy người dân ở đây khổ cực quá, các cháu học sinh cũng bị lũ cuốn trôi hết sách vở, hỏng máy tính, người người bơ vơ không nhà cửa, đường sá ngập nước, bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài. My muốn kêu gọi nhiều hơn nữa những nhu yếu phẩm của mọi người để gửi tới người dân cũng như các chiến sĩ làm công tác cứu trợ của tỉnh Quảng Trị”.

