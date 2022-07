HLV Park Hang Seo chia sẻ niềm vui và thói quen chỉ có khi sang Việt Nam

Tham gia talkshow nhân chuyến về Hàn Quốc, HLV Park đã có những chia sẻ thật lòng.

Mới đây, HLV Park Hang Seo của Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đã làm khách mời trong chương trình "You Quiz On The Block" của Hàn Quốc. Tại talkshow này, ông đã chia sẽ những câu chuyện thú vị và xúc động trong cuộc sống của mình.

HLV Park cho biết ông mắc chứng rối loạn hoảng sợ

Nói về việc được bác sĩ chẩn đoán mắc chứng rối loạn hoảng sợ, HLV Park chia sẻ: “Thực sự thì triệu chứng đó đã xuất hiện. Tôi không hề biết tới chứng rối loạn hoảng sợ và đã nghĩ chỉ là có vấn đề gì bất thường trong cơ thể. Tôi đã 2 lần bị sốc và được đưa tới phòng cấp cứu khi huấn luyện các cầu thủ. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, bác sĩ nói tôi bị mắc chứng rối loạn hoảng sợ. Nghĩ lại thì căn bệnh này đã có trong cơ thể tôi từ lâu mà tôi không hay biết”.

HLV Park cũng tiết lộ thêm về tình hình sức khỏe hiện tại của ông: “Bây giờ tôi cũng vẫn đang phải dùng thuốc. Nó giống như bị căng thẳng về kết quả. Nhưng dù gì thì phần lớn mọi người đều như vậy mà. Hơn nữa tôi cũng có tuổi, chẳng phải điều đó là hiển nhiên sao”.

Trong chương trình talkshow, HLV Park được gọi là “người hùng của bóng đá Việt Nam”. Tuy nhiên ông không nhận danh hiệu này. Ông khiêm tốn nói: “Tôi không phải là người hùng gì cả, tôi chỉ là một huấn luyện viên bóng đá mà thôi”.

Trước khi có chuyến về thăm quê hương Hàn Quốc, HLV này đã nhận được lời mời của Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Ông tự hào kể lại Chủ tịch nước Việt Nam đã gửi tặng mẹ ông một bức tranh chữ THỌ để mừng thọ bà 100 tuổi.

Ông Park Hang Seo được Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tặng món quà đặc biệt nhân dịp mẹ của HLV này mừng thọ 100 tuổi

Khi nói về những thay đổi trong cuộc sống ở Việt Nam, HLV Park cho biết ông đã có thói quen ngủ trưa dù trước đó không có. Khi mọi người từ các cầu thủ tới ban huấn luyện đều ăn trưa xong và đi ngủ, ông cũng nằm xuống để chợp mắt một lát. Từ đó, ông đã có thêm thói quen ngủ trưa. Ông thấy đó là cách hồi phục thể lực tốt. Ông cũng nhận định văn hóa của mỗi đất nước cần phải được tôn trọng.

