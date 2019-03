Em gái "vạn người mê" Nhật Bản đường cùng sa chân vào ngành phim nhạy cảm

Thứ Sáu, ngày 08/02/2019 17:35 PM (GMT+7)

Đường cùng, Erika đành gạt bỏ hình ảnh “em gái quốc dân” và bước chân vào ngành phim 18+

Được mệnh danh là "em gái quốc dân" và gây ấn tượng với ngoại hình xinh xắn, trong sáng nhưng ít ai biết Sawajiri Erika lại có cuộc sống không may mắn và trải hoa hồng.

Erika xuất thân trong một gia đình khá phức tạp và cuộc sống gia đình không được ấm êm hạnh phúc. Cha cô là người Nhật, còn mẹ là người Pháp, nên Erika sở hữu nét đẹp lai Tây và gây nhiều chú ý với các nhà làm phim.

Sawajiri Erika với vẻ đẹp lai Tây, rất ngây thơ và trong sáng.

Khi còn là học sinh, Erika đã phải đối mặt với những mất mát trong gia đình khi bố và anh trai lần lượt qua đời. Trải qua nhiều sóng gió, Erika trở thành cô gái mạnh mẽ, dạn dĩ hơn.

Năm 13 tuổi, Erika lọt qua vòng tuyển chọn của Stardust - một công ty giải trí lớn tại Nhật, và khởi đầu là người mẫu ảnh áo tắm. Sau đó, cô tập trung vào sự nghiệp diễn xuất và nhanh chóng gặt hái thành công.

Năm 2005, Erika ghi dấu ấn với bộ phim "Một lít nước mắt". Đây cũng được xem là bộ phim thành công nhất trong sự nghiệp phim ảnh của Erika.

Bộ phim này mang về cho Erika đề cử giải "Newcomer of the year" (của Viện hàn lâm Điện ảnh Nhật Bản) và đoạt giải "Best new actress" của Blue Ribbon Awards (giải thưởng phim uy tín do hội các báo phê bình phim Tokyo tổ chức).

Nữ diễn viên gặt hái thành công trên nhiều lĩnh vực.

Bộ phim thành công giúp Erika trở thành ngọc nữ được săn đón nhiều nhất màn ảnh Nhật Bản. Nhiều người hâm mộ thân mật gọi Erika là "em gái quốc dân" bởi gương mặt xinh xắn trong sáng và tài năng sớm nở rộ của mỹ nhân này.

Dính cần sa và cú trượt ở đỉnh cao sự nghiệp

Tuy nhiên, ở đỉnh cao sự nghiệp, Erika vướng phải không ít scandal gây ảnh hưởng lớn đến hình ảnh và sự nghiệp. Cô gây thị phi với nhiều scandal và hình ảnh ngọc nữ chẳng còn được lung linh như trước.

Khi gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực diễn xuất, Erika bắt đầu xây dựng định hướng một nghệ sĩ đa tài, lấn sân sang ca hát và nuôi mộng thành ca sĩ thần tượng.

Hai bản nhạc Free hay Fantansy của cô đều trở thành đĩa bạch kim với lượng người nghe điện thoại trên 250.000 lượt năm 2007. Erika thừa thắng xông lên phát hành nhiều single và trở thành nữ ca sĩ trẻ có nhiều đĩa được tiêu thụ nhất.

Trong thời gian đi hát, Erika lấy tên Kaoru Amane, dựa theo tên nhân vật trong phim truyền hình cuối cùng A Song to the Sun (Taiyo no Uta). Thế nhưng, thành công quá lớn khi còn trẻ tuổi khiến Sawajiri Erika mắc bệnh ngôi sao.

Tại buổi họp báo phim Closed Note năm 2007, Sawajiri trả lời các câu hỏi của phóng viên với phong cách “chảnh” gây khó chịu và bức xúc với dư luận.

Hàng loạt các tờ báo Nhật Bản công khai chỉ trích Erika và khiến cô phải đăng lời xin lỗi trên trang cá nhân chính thức. Thế nhưng, lời xin lỗi này lại khởi đầu hàng loạt rắc rối phức tạp của nữ ca sỹ kiêm diễn viên.

Sau scandal "chảnh chọe", mắc bệnh ngôi sao, Erika sang Anh du học và lại mất hình tượng khi bị phát hiện chửi thề ở nơi công cộng.

Chưa dừng ở lại đó, năm 2009, Erika bất ngờ tuyên bố kết hôn với nhà sản xuất hơn cô 22 tuổi và ly hôn sau đó một năm. Vết trượt dài nối tiếp nhau khi năm 2011, Erika bị phát hiện dính líu tới cần sa, cô phải đi cai nghiện một thời gian.

Từ một cô gái ngây thơ, trong sáng vạn người mê và sự nghiệp thành công, trong phút chốc trở thành người phụ nữ khiến ai cũng lắc đầu ngán ngẩm.

Sau hàng loạt thị phi, sự nghiệp Erika ảnh hưởng không nhỏ. Đến tận năm 2013, Erika quyết định làm lại từ đầu nhưng lại lựa chọn lấn sân sang dòng phim 18+ để gây dựng lại sự nghiệp.

Erika gây bất ngờ với hình tượng nữ hoàng gợi cảm, quyến rũ khi liên tục tung hình ảnh táo bạo trên các tạp chí người lớn

Dù nhận không ít sự chỉ trích của dư luận, nhưng Erika cho rằng đây là bước đột phá để phá bỏ hình ảnh "em gái quốc dân" và xây dựng hình ảnh trưởng thành hơn.

Tuy nhiên, những bộ phim 18+ của Erika chưa thật sự thành công và để lại ấn tượng với khán giả. Rất nhiều fan đã tỏ ra nuối tiếc cho quyết định của Erika.

Theo một người bạn thân của Erika cho biết, sau khi chia tay chồng, cô rơi vào túng quẫn. Trong khi đó, việc quay trở lại làng giải trí vô cùng khó khăn vì Erika không còn là cái tên quá hot. Đường cùng, Erika đành bước chân vào phim 18+.