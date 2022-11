Diễm My 9X trở thành “cô dâu tháng 11”, danh tính chú rể gây bất ngờ

Diễm My 9x đẹp rạng ngời trong ngày cưới với chồng trẻ.

Mới đây, loạt ảnh Diễm My 9X mặc váy cưới, làm lễ gia tiên thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Có thể thấy, nữ diễn viên luôn nở nụ cười rạng rỡ bên chú rể điển trai. Trong khi đó, cha mẹ hai bên đều diện áo dài truyền thống. Không gian lễ cưới là sự giao thoa giữa phong cách hiện đại và truyền thống, một nét văn hóa phổ biến thường thấy trong các đám cưới ở miền Nam.

Ảnh Diễm My 9X mặc váy cưới gây chú ý

Điều này khiến dân mạng cảm thấy tò mò. Tuy nhiên thật ra, đây chỉ là một phân cảnh của Diễm My 9X trong bộ phim “Giấc mơ của mẹ”. Trong phim, người đẹp vào vai Trà My, có chuyện tình yêu lãng mạn với “chú rể” Trọng Khang (Quốc Anh). Ban đầu họ ấn tượng không tốt về nhau. Tuy nhiên qua thời gian, cả hai hóa giải hiểu lầm, dần nhận ra tình cảm dành cho đối phương.

Bên cạnh đó, thời điểm chuẩn bị cho đám cưới cũng là lúc những rắc rối giữa các thành viên trong gia đình Trà My được tháo gỡ nút thắt. Sau nhiều năm hiểu lầm Quang Minh (Nhan Phúc Vinh), Trà My cuối cùng cũng nhận ra tình thương, sự bảo vệ của anh trai. Câu chuyện về vết bỏng lúc nhỏ của cả hai được hé lộ khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động. Vì không muốn để em gái cảm thấy dằn vặt, Quang Minh cùng bố mẹ giấu đi sự thật về người gây ra vết bỏng. Ngoài mặt không hay thể hiện tình cảm nhưng Quang Minh lại luôn cố gắng che chở hết mình cho em gái nhỏ. Ngày Trà My lên xe hoa, anh còn sẵn sàng dùng tiền tiết kiệm để phụ giúp việc tổ chức đám cưới.

Trước đêm tiễn con gái về nhà chồng, bà Thanh (NSND Hồng Vân) cũng cho thấy tấm lòng yêu con của một người mẹ. Bồn chồn muốn gần con thêm vài ngày nhưng lại ngại không dám thể hiện, hết đi ra lại đi vào, trông con gái trở về. Bà trải lòng về những sai lầm trong cách san sẻ tình thương với ba người con, nhận sai và hy vọng Trà My thật sự có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Sau tất cả, gia đình vẫn là gia đình, dù đôi khi các thành viên chưa thể hiểu nhau.

Đám cưới cặp đôi Trà My – Trọng Khang diễn ra linh đình, náo nhiệt, trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Dàn bê tráp, phù dâu, phù rể của cặp đôi đều là những người bạn thân thiết. Trải qua bao khó khăn, cả hai đã được hưởng quả ngọt. Tuy nhiên, qua trailer giới thiệu, cuộc sống mẹ chồng - nàng dâu của Trà My với những thử thách cũng chính thức bắt đầu.

Diễm My 9X đang nhận được nhiều phản hồi tích cực với vai nữ chính trong “Giấc mơ của mẹ”. Cô lớn hơn bạn diễn Quốc Anh 8 tuổi nhưng khoảng cách tuổi tác không khiến hai người “lệch pha” trên truyền hình. Trái lại, cả hai diễn xuất ăn ý, tương tác cả trong phim và ngoài đời.

Diễm My 9X gây chú ý khi kết hợp với Quốc Anh. Nam diễn viên là gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh qua các phim như “Trạng Quỳnh”, “Ước hẹn mùa thu”…

