Vị tỷ phú về nhà đòi ly hôn để theo nhân tình, nghe một câu nói của vợ mà tỉnh ngộ

Ông Tào Đức Vượng sinh năm 1946 trong một gia đình khá giả ở thành phố Thượng Hải. Năm 8 tuổi, gia đình đột ngột bị phá sản, bố mẹ ông đành chuyển con cái về quê ở Phúc Kiến. Năm 9 tuổi, do gia cảnh khó khăn ông buộc phải nghỉ học để đi bán hàng rong trên phố mưu sinh.

Lấy được người vợ tào khang

Năm ông 23 tuổi, cái nghèo vẫn đeo bám gia đình, trong khi mẹ đẻ lại đau ốm liên miên. Vị doanh nhân này nhớ lại: "Mẹ tôi muốn tôi cưới vợ để có người chăm sóc gia đình. Sau đó, tôi đã kết hôn mà không hề biết mặt vợ trước đó, chúng tôi lấy nhau hoàn toàn thông qua mai mối", Đức Vượng kể lại.

Khi về làm dâu nhà họ Tào, bà Trần Phụng Anh chưa đến 20 tuổi. Tuy nhiên giống như nhiều phụ nữ nông thôn thời đó, bà là người hiểu rõ quy tắc "tam tòng, tứ đức", một lòng thu vén và chăm lo cho gia đình chồng, khó khăn vất vả đến mấy bà cũng không một lời kêu ca.

Ông Đức Vượng từng trải qua thời kỳ khó khăn, vất vả.

Sau khi kết hôn, Đức Vượng đã bán hết của hồi môn của vợ để lấy tiền làm ăn. Vào thời điểm đó, bà Phụng Anh chưa từng phàn nàn gì về chồng vì với người phụ nữ này, chồng là trụ cột của gia đình và bà luôn ủng hộ mọi quyết định của ông. Số tiền đó, ông Đức Vượng đầu tư vào trồng nấm trắng, ban đầu làm ăn thuận lợi, số tiền kiếm được rất khá. Tuy nhiên sau đó ông bị lừa, không những mất trắng toàn bộ tài sản mà còn vướng vào nợ nần, chủ nợ tìm đến tận nhà đòi.

Vào thời điểm khó khăn đó, những gì trong nhà bán được, Đức Vượng đều đã bán. Đến khi không còn gì nữa, bà Phụng Anh thương chồng nên đưa ra lời đề xuất: "Còn căn nhà, hay anh bán nốt trả nợ, mẹ con em sẽ sang ngoại ở nhờ". Không một lời trách móc, không một lời oán than, nghe xong câu nói của vợ mà ông Đức Vượng cảm thấy nhói đau trong tim. Ông đành gửi vợ và con trai về nhà ngoại để đi làm ăn xa.

"Vợ tôi là vậy. Cô ấy luôn đơn giản và nhẹ nhàng như thế. Cho dù tôi có làm gì, cô ấy vẫn luôn tin tưởng tôi. Chúng tôi chưa từng cãi nhau lần nào trong suốt 50 năm hôn nhân", tỷ phú họ Tào xúc động chia sẻ.

Vợ chồng vị doanh nhân lấy nhau nhờ mai mối.

Câu nói khiến tỷ phú tỉnh ngộ

Thế nhưng cuộc hôn nhân của họ cũng từng gặp phải cơn sóng lớn. Có thời điểm vị tỷ phú này phải lòng một phụ nữ khác và có ý định vứt bỏ gia đình mình để chạy theo bóng hồng mới. Ông Đức Vượng kể lại, khi xa vợ, ông đã phải lòng một phụ nữ trẻ 25 tuổi. Người đàn ông cho biết: "Cô ấy vô cùng trẻ trung, năng động, thông minh khiến tôi yêu say đắm".

Thời điểm hai người đến với nhau, Đức Vượng cũng chưa có cuộc sống dư dả, hơn nữa ngoại hình lại gầy gò, đen nhẻm. Thế nhưng người phụ nữ này đã gạt bỏ lời khuyên ngăn của bạn bè để quyết yêu ông với niềm tin mãnh liệt. Người phụ nữ từng nói với vị doanh nhân rằng: "Anh là một người vô cùng đặc biệt. Em tin anh sẽ có được nghiệp lớn trong tương lai".

Khi đang trong cơn say tình yêu, Đức Vượng nghĩ đến việc bỏ vợ để đến với tình nhân trẻ. Thời điểm này là đầu những năm 1980, khi đó ông đã có 3 con với Trần Phụng Anh và tất cả đều do vợ ông một mình nuôi dưỡng. Nóng lòng được danh chính ngôn thuận đến với người tình, ông Đức Vượng viết một lá thư cho Phụng Anh đề nghị ly dị. Tuy nhiên do không biết chữ, vợ ông nhờ chị chồng đọc cho nghe. Sốt ruột vì không thấy vợ hồi âm, Đức Vượng đã tự mình trở về nhà để thúc giục chuyện làm thủ tục ly dị.

Về đến nhà, ông thấy vợ mình ngồi lặng im bên cửa sổ, nhìn thấy chồng, khó nhọc lắm bà mới cất tiếng: "Em biết mình không xứng đáng với anh. Em cũng biết sẽ có ngày anh rời xa em. Nếu chúng ta ly hôn, em chỉ xin anh ngôi nhà đang ở và ba đứa con thôi, còn lại tùy anh quyết định".

Ông Đức Vượng nhớ lại: "Tự dưng tôi rất buồn khi nghe lời nói đó của vợ. Tôi bắt đầu trách bản thân mình, tại sao mọi việc lại ra nông nỗi này".

Vị doanh nhân từng đi ngoại tình nhưng nhờ câu nói của vợ đã khiến ông tỉnh ngộ.

Không biết giải quyết thế nào giữa một bên là người vợ tảo tần, luôn chịu vất vả vì nhà chồng, một bên là người phụ nữ tri kỷ, luôn mang lại cho ông những giây phút ngọt ngào, hạnh phúc, Đức Vượng quyết định tìm hiểu cuộc sống của những gia đình khác xung quanh.

"Tôi phát hiện ra, không cặp vợ chồng nào là hạnh phúc tuyệt đối cả bởi họ là hai cá thể riêng biệt, có những tư tưởng khác nhau. Khi đang yêu, họ sẽ luôn cố tìm điểm chung và bỏ qua sự khác biệt. Nhưng khi sống chung thì điểm khác biệt đó lại được khơi gợi lên nhiều, những ai khắc chế được tốt thì sẽ hạnh phúc", người đàn ông cho hay.

Sự lựa chọn đúng đắn

Khi tìm ra định nghĩa thế nào là hạnh phúc, vị tỷ phú họ Tào quyết định giữ lại gia đình của mình. Ông cho hay: “Việc bỏ vợ con để đi theo nhân tình là không thể chấp nhận được. Người đàn ông chân chính nên khiến vợ được sống trong niềm hạnh phúc và tự hào về mình chứ không phải khóc lóc, sống trong đau khổ", ông nhấn mạnh.

Từ giã người yêu, Đức Vượng quyết tâm trở lại quê hương Phúc Kiến để thành lập một nhà máy thủy tinh. Không lâu sau, ông trở thành tỷ phú nhờ công việc làm ăn thuận lợi. Sau khi Đức Vượng quay lại với gia đình, tình cảm của Phụng Anh vẫn như thế, chân thành, dịu dàng và luôn tin tưởng chồng hết mình.

"Với tôi gia đình khi này là một tổ ấm đúng nghĩa. Sống cùng nhau dưới một mái nhà đó chính là định mệnh. Mỗi người nên trân trọng bạn đời của mình và sống hòa thuận với nhau. Khi gặp khó khăn thì giúp đỡ lẫn nhau. Đó là hạnh phúc rồi", vị tỷ phú nói.

Người đàn ông để vợ đứng tên toàn bộ tài sản, cho thấy sự tin tưởng và yêu thương của doanh nhân này dành cho người bạn đời.

Cũng chính vì lý do này mà dù bà không biết chữ, lại chẳng thạo tiếng phổ thông, nhưng tất cả tài sản của tỷ phú Tào Đức Vượng đều đứng tên vợ, từ công ty, nhà cửa và các bất động sản khác. "Mọi người cứ nói tập đoàn là của tôi, nhưng đâu phải. Về mặt pháp lý, nó là của vợ tôi hết đấy, mặc dù chưa bao giờ cô ấy đòi hỏi ở tôi điều gì", vị tỷ phú cho hay.

Khi được hỏi đức tính nào của người vợ khiến ông phải nể phục nhất, tỷ phú họ Tào chia sẻ: "Đối với tôi, một người mà không buông tay, sẵn sàng đồng hành khi mình gặp khó khăn thời trẻ, người phụ nữ ấy không thể để tuột mất được. Vợ tôi là người như thế".

