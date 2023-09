Tin vịt: Những tên cướp “bá đạo trên từng cây số”

Một người đến đồn cảnh sát báo cách đây mấy phút có một tên cướp đã dùng dao khống chế và trấn lột cái đồng hồ của ông tại ngã tư. Nhân viên cảnh sát trực ban hỏi tại sao lúc ấy ông không la lớn lên, bởi ngã tư cũng khá gần đồn cảnh sát, nạn nhân giải thích rằng không thể la được, vì ông có tới 6 cái răng vàng trong miệng.

*

Một tên cướp xông vào cửa hiệu bán vàng ở Mexico, chĩa khẩu súng vào chủ tiệm kêu lấy tiền trong két ra. Ông chủ sợ hãi lắp bắp kể rằng hôm qua bọn trộm đã khoắng sạch cả rồi. Tên cướp nổi giận chửi mắng chủ tiệm vàng bằng đủ thứ ngôn ngữ trên đời, cuối cùng hắn gào lên rằng tại sao ông ta không đóng cửa cẩn thận.

*

Đêm hôm khuya khoắt, hai tên cướp lẻn vào cửa hàng trang phục ra tay vơ vét. Chợt một tên kêu lên rằng chủ cửa hàng này mới đúng là siêu cướp, còn mất nhân tính hơn bọn chúng, tên kia nghe thấy bèn hỏi tại sao thì tên này giơ ra cái áo, kiểu áo này mua vỉa hè có 200 ngàn mà nó dán giá 400 ngàn rồi giảm giá 25%.

*

Một người đến nhà thờ thú tội là đã ăn cắp một con ngỗng và muốn đưa cho Đức cha, nhưng cha cố nói không nhận, bảo anh ta đưa cho chủ của nó, anh chàng bảo đã đưa rồi nhưng chủ không nhận, cha cố nói vậy thì anh ta có thể giữ nó. Chập tối, cha cố rời nhà thờ về nhà riêng, phát hiện ra mình bị mất một con ngỗng.

*

Một người thợ may đến vật nài lý trưởng trả tiền công may trang phục, lý trưởng trả lời rằng ông không có tiền trả nợ. Người thợ may nói ít nhất cũng phải cho biết cụ thể khi nào có thể trả, để ông ta có thể ngủ ngon giấc. Ông Lý cười khẩy bảo rằng nếu nói nói ra thì ông thợ may sẽ chẳng bao giờ ngủ được một giấc ngon.

*

Một tội phạm có vợ đến thăm, sau khi trò chuyện tâm tình, trước giờ chia tay anh ta dặn nhỏ vợ rằng lần sau đến thăm nhớ mang đến cho anh ta ba cái dũa loại thật to, cô vợ thắc mắc để làm thì thì anh chàng giải thích rằng ở đây mỗi buổi tối, sau khi sau khi cơm xong mọi người đều ngồi xúm lại... dũa móng tay, móng chân.

*

Quốc vương nọ tham quan một nhà tù, thấy một phạm nhân vốn trước kia có công, bèn hỏi anh ta bị xử phạt thế nào thì cai ngục đáp bị án chung thân. Quốc vương lệnh giảm cho anh ta còn nửa án. Chẳng biết phải làm sao để thực hiện nửa án chung thân, cai ngục bèn cho anh ta “tù trả góp” một ngày ở nhà một ngày trong tù.

*

Một ngôi nhà ở Pháp vừa bị cháy, người ta nghi ngờ có người cố tình đốt. Cảnh sát hỏi một nghi phạm có phải anh ta phóng hỏa đốt ngôi nhà đó, người kia kêu không phải, anh ta còn nói có chứng cứ vắng mặt tại hiện trường, cụ thể là lúc ngôi nhà bắt đầu cháy thì anh ta xâm nhập vào cửa hàng vàng bạc kế bên để phá két.

