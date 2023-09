Tin vịt: Nhà sếp có 5 cô giúp việc

Sếp Peter đi làm về thấy vợ đứng chặn ở cửa thông báo rằng cả 5 cô giúp việc đều có bầu cùng lúc, sếp bảo đó là việc của các cô ấy. Sếp bà cáu, nhưng 5 cô đều nói đó là “sản phẩm” của ông, sếp nói đó là việc của ông. Sếp bà tức điên, hỏi bây giờ muốn giải quyết chuyện này thế nào thì sếp thủng thẳng bảo đó là việc của bà.

*

Để nhấn mạnh tầm quan trọng của khoa sản, giám đốc bệnh viện phụ sản cho treo băng rôn trên bờ tường, cạnh cửa ra vào của bệnh viện, với câu khẩu hiệu “Năm phút đầu tiên của cuộc sống hết sức quan trọng”, hôm sau người ta thấy có ai đó viết thêm bên dưới băng rôn dòng chữ “Năm phút cuối của cuộc đời cũng thế mà”.

*

Cô giáo trường mầm non có bầu, một cô bé trong lớp hỏi trong bụng cô có gì, cô nói có em bé, cô bé lại hỏi cô giáo có thích em bé đó không, cô giáo nói là rất thích. Cô bé không hỏi nữa, cúi đầu suy nghĩ một lát rồi ngẩng lên hỏi cô giáo với vẻ mặt nghiêm túc, rằng tại sao cô thích mà lại nuốt em bé vào bụng.

*

Bố kể cho cô con gái đang học lớp cuối trường Mầm Non nghe chuyện lúc nhỏ khổ cực như thế nào, chịu bao nhiêu gian truân, đến miếng ăn cũng thiếu. Cô con gái nghe xong rưng rưng nước mắt tâm sự với mẹ rằng bây giờ thì cô đã hiểu, ngày xưa bố không có cơm ăn, sống đói khổ nên mới về ở với mẹ con cô.

*

Cán bộ phường đến tuyên truyền cho gia đình nọ về sinh đẻ có kế hoạch, mỗi cặp vợ chồng chỉ nên có 1 đến 2 con, nhưng vợ chồng nhà này đẻ tới 8 đứa. Người chồng nói họ đang thực hiện tốt đấy, hai người vợ trước của anh ta không sinh con, vợ hiện tại khi ở với chồng cũ cũng chưa sinh lần nào. Bốn cặp đẻ 8 đứa là gì.

*

Bà mẹ hoảng hết cả hồn vía khi nghe cậu con trai lại đòi mẹ lo cho cậu chiếc nhẫn đính hôn thứ 9, không hiểu ông con lấy đâu ra nhiều người để cầu hôn như vậy. Cậu con trai giải thích rằng việc này là do thần Ái tình, vị thần ấy đã không bắn tên mà lại dùng... súng liên thanh bắn tim vào đường tình của cậu.

*

Trung tâm dịch vụ đám cưới nhận được cú điện thoại của cô gái trẻ đã đặt thiệp cưới tuần trước, cô hỏi muốn thay đổi một vài chữ trong thiệp cưới có được không, trung tâm đồng ý và bảo cô gái cho biết những chữ cần thay đổi. Cô gái thông báo rằng cô cần đổi địa điểm tổ chức, đổi ngày tháng và đổi cả tên chú rể.

*

Cô gái hỏi cha mẹ quen và lấy nhau thế nào, người mẹ nói rằng khi ấy họ đã được tự do yêu đương. Người bố ngẫm nghĩ một hồi rồi bổ sung thêm một ít sự thật, đúng là cuộc hôn nhân tự do, sau khi bố đã đã đem số tiền tiết kiệm của mình nộp hết cho bố vợ tương lai để ông đồng ý cho con gái được tự do yêu.

