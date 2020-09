Những pha tai nạn hài hước trong bộ môn múa cột

Chủ Nhật, ngày 06/09/2020 10:00 AM (GMT+7)

Múa cột nhìn tưởng dễ nhưng không hề dễ như bao người vẫn tưởng đâu nhé.

Lỗi do ai, do cột không chắc hay do người không có khả năng.

Múa cột không dễ như anh vẫn thường nghĩ đâu nhé.

Nhìn tưởng dễ nhưng không hề dễ như chúng ta vẫn tưởng.

Nhìn cho kỹ vào, em chỉ làm một lần duy nhất thôi đấy.

Tài năng có hạn thì tai nạn là chuyện thường tình.

Nguồn: http://danviet.vn/nhung-pha-tai-nan-hai-huoc-trong-bo-mon-mua-cot-502020699582556.htmNguồn: http://danviet.vn/nhung-pha-tai-nan-hai-huoc-trong-bo-mon-mua-cot-502020699582556.htm