Ngàn lời khen dân mạng dành cho U23 Việt Nam sau trận gặp U23 U.A.E

Thứ Bảy, ngày 01/09/2018 20:45 PM (GMT+7)

U23 Việt Nam dự ASIAD 2018 Sự kiện:

Mặc dù không thể mang về tấm huy chương lịch sử cho bóng đá Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung nhưng U23 Việt Nam vẫn nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng mạng quốc tế.

Theo cổ động viên này, việc thua UAE trên chấm 11m cũng không phải là điều thất vọng, bởi chính đội bóng này cũng đã giàn chiến thắng trước Brazil trên chấm phạt đền với những cái tên như Neymar.

Nhìn chung Việt Nam là đội đá tốt hơn trong trận đấu, tiếc là chiến thắng đã không đến với thầy trò huấn luyện viên Park.

Một cổ động viên Uzbekistan an ủi, bản thân Uzbekistan cũng đã thua Hàn Quốc do lỗi từ trọng tài, nên mọi thứ chỉ là cuộc chơi và may mắn không phải lúc nào cũng ở bên chúng ta. Vì vậy đừng lo lắng, mọi điều tốt đẹp vẫn ở phía trước.

Nỗ lực của các cầu thủ là rất tự hào, mọi người đã chiến đấu đến phút cuối cùng. Kết quả tuy thất vọng nhưng tương lai đội tuyển trẻ là đầy hứa hẹn.

Cả Việt Nam và UAE đều có một trận đấu đẹp, nhưng Việt Nam đã không may mắn. Cổ động viên này tin Olympic 2020 sẽ có mặt tuyển Việt Nam.

Cổ động viên Indonesia cũng chia sẻ cảm xúc thua trận cùng U23 Việt Nam khi đội bóng nước này cũng thất bại trước UAE trên chấm luân lưu 11m.

Qua những gì đã làm được tại Asiad và cả AFC Championship hồi đầu năm, bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể kỳ vọng với những thành công trong tương lai.

Với những sai lầm trong trận đấu, vị trọng tài Hàn Quốc bắt trận đấu tranh hạng 3 cũng nhận không ít “gạch đá” từ cộng đồng.

Dẫu sao Việt Nam đã có trận đấu tốt, chỉ đơn giản là thiếu may mắn trên chấm phạt đền. U23 Việt Nam vẫn là 1 trong 4 đội bóng mạnh nhất tại giải Asiad năm nay.

Cổ động viên này cho rằng U23 Việt Nam đã có một trận đấu tốt hơn, tiếc là may mắn không mỉm cười trong loạt đá luân lưu 11m. Với những gì mà U23 VIệt Nam làm được, rất hy vọng Việt Nam sẽ là một trong những đội bóng châu Á tham dự World Cup 2022 tại Qatar.