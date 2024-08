Cách bảo vệ "túi tiền" di động bằng "tường lửa" trên smartphone

Hầu như ai cũng đã sở hữu ít nhất một điện thoại thông minh để giải trí, học tập và cả phục vụ cho công việc. Sự phổ biến của các ứng dụng ngân hàng hay ví điện tử trên điện thoại di động, thúc đẩy giao dịch trực tuyến tăng mạnh. Đây chính là mục tiêu của kẻ gian. Con mồi được nhắm tới thường là những người dùng chưa có tư duy về bảo mật cho điện thoại.

Điện thoại thông minh cũng cần được bảo vệ trước sự nổi lên của tội phạm mạng. (Ảnh minh họa)

Theo ông Ngô Trần Vũ - Giám đốc NTS Security, điện thoại thông minh có thể xem như một máy tính thu nhỏ. Tuy nhiên, hầu hết người dùng phổ thông chưa ý thức được việc cần bảo vệ nó như với một chiếc máy tính để bàn (desktop) hay máy tính xách tay (laptop), trong khi nó chứa đựng rất nhiều tài khoản và thông tin cá nhân.”

Còn tại một hội nghị an toàn thông tin do Kaspersky tổ chức tháng 7/2024, ông Lê Văn Tuấn - Cục trưởng Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) từng nhận định: "Sự gia tăng của các cuộc tấn công vào hệ thống thông tin quan trọng, lừa đảo trực tuyến, đánh cắp và lộ lọt thông tin dữ liệu cá nhân, đặc biệt là lộ lọt do thiết bị nhiễm mã độc đang diễn ra phổ biến, phức tạp ở khắp nơi, trong đó có Việt Nam".

Trong bối cảnh trên, chuyên gia bảo mật Ngô Trần Vũ cảnh báo, kẻ gian thường tiếp cận con mồi theo cả hai hình thức trực tiếp và gián tiếp.

Trực tiếp là khi kẻ gian thực hiện các cuộc gọi điện thoại để yêu cầu hoặc dẫn dụ nạn nhân làm theo các chỉ dẫn, như chuyển khoản ngân hàng. Hình thức này là kẻ gian đã nắm được ít nhiều thông tin của mục tiêu, thường là họ tên, năm sinh, nghề nghiệp hay khu vực nơi họ đang sinh sống. Do đó, chúng dùng những thông tin này để tạo sự tin cậy khi gọi điện, hoặc giả danh đại diện viện kiểm sát, công an, cơ quan thuế để hù dọa nạn nhân.

Với hình thức gián tiếp, kẻ gian tiếp cận mục tiêu qua các kênh mạng xã hội, kênh nhắn tin như Facebook Messenger, Telegram hay Zalo. Chúng giả danh người quen hoặc nhân viên ngân hàng, công chức từ sở/ban/ngành hay công an khu vực để gửi những đường dẫn trang web (link) mời nạn nhân nhấn vào xác nhận thông tin. Qua đó, mã độc (malware) thâm nhập vào điện thoại nạn nhân, hoặc trường hợp phổ biến khác là nạn nhân bị lừa tải các ứng dụng độc hại mạo danh ứng dụng tài chính, cho vay hay ứng dụng định danh công dân mức 2 cài đặt lên điện thoại.

"Hình thức trực tiếp được báo chí và cơ quan chức năng cảnh báo quyết liệt nên người dân cũng đã gia tăng cảnh giác. Tuy nhiên, với hình thức gián tiếp thì thói quen nhấn vào các đường link trông "hấp dẫn" hoặc tải ứng dụng giả mạo khó ngăn chặn hơn, bởi người dùng phổ thông khó nhận biết và nó đa dạng", ông Ngô Trần Vũ cho biết

Theo ông Vũ, người dùng phổ thông thường e ngại quá nhiều khâu cài đặt hoặc khó khăn khi học các kiến thức phòng vệ. Do đó, để không phải mất quá nhiều thao tác thì có thể dựa vào lá chắn đáng tin cậy như Kaspersky Mobile Security. Ứng dụng miễn phí này đã có hơn 400 triệu lượt cài đặt từ người dùng di động, thông qua chợ ứng dụng Google Play hoặc App Store.

Không chỉ bao gồm chức năng chống mã độc thâm nhập vào điện thoại, ứng dụng bảo mật này còn quét trên điện thoại để tìm những ứng dụng độc hại hoặc nguy cơ gây hại để ngăn chặn. Kaspersky Mobile Security giúp quản lý quyền hạn mà các ứng dụng yêu cầu từ điện thoại, qua đó dễ nhận diện các ứng dụng giả mạo.

Ngay cả khi điện thoại bị mất cắp thì dữ liệu cá nhân và tài chính có trên điện thoại cũng sẽ được bảo vệ, nhờ tính năng khoá và hủy dữ liệu bên trong từ xa.

Ngoài ra, điểm mạnh khác của Kaspersky Mobile Security là phần ngăn chặn liên kết (link) độc hại được kẻ gian gửi đến người dùng qua các công cụ nhắn tin như Facebook Messenger hay Telegram,… hoặc cảnh báo liên kết gây hại khi lướt web trên trình duyệt. Khi đó, người dùng sẽ có "cảnh vệ" nhắc nhở và cảnh báo trước.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]