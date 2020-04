Tin HOT bóng đá sáng 12/4: MU bị cạnh tranh quyết liệt vụ Grealish

Chủ Nhật, ngày 12/04/2020 00:25 AM (GMT+7)

Bản tin bóng đá sáng 12/4 cập nhật: Tờ Liverpool Echo cho biết, HLV Carlo Ancelotti đang hi vọng có thể thuyết phục Jack Grealish về với Everton khi thị trường chuyển nhượng hè mở cửa.

MU bị cạnh tranh quyết liệt vụ Grealish. Tờ Liverpool Echo cho biết, HLV Carlo Ancelotti đang hi vọng có thể thuyết phục Jack Grealish về với Everton khi thị trường chuyển nhượng hè mở cửa. Tiền vệ thủ quân của Aston Villa đang là một trong những cái tên “hot” nhất tại Anh lúc này khi được nhiều CLB lớn, trong đó có MU hay Tottenham theo sát. Hiện cầu thủ người Anh này được dự đoán có thể ngốn của bất cứ đối tác nào muốn có anh khoản phí chuyển nhượng lên đến 80 triệu bảng.

Everton cũng muốn có Jack Grealish

Ozil thích đến Barca hơn Real. Chia sẻ trên Marca, Mesut Ozil cho biết anh rất muốn gia nhập Barcelona sau vòng chung kết World Cup 2010 và cũng được đội bóng này đề nghị. Tuy nhiên, tiền vệ người Đức không nhận được sự quan tâm của HLV Pep Guardiola nên đã quyết định gia nhập Real Madrid.

Sếp lớn khuyên Aubameyang rời Arsenal. Chủ tịch LĐBĐ Gabon, ông Pierre Alain Mounguengui cho rằng Arsenal không đáp ứng được tham vọng lớn của Aubameyang. Vì vậy, ông đã khuyên tiền đạo này tìm 1 CLB lớn hơn để phát triển sự nghiệp. Hiện MU, Real và Barca đang muốn có Aubameyang.

Sao Chelsea sắp đến Roma miễn phí. Tờ Sport Mail đưa tin, AS Roma đã sớm tiếp cận với Pedro và đưa ra lời đề nghị cho tiền đạo người Tây Ban Nha để hi vọng có thể thuyết phục anh về với sân Olimpico ở kì chuyển nhượng hè tới đây. Gần như chắc chắn cựu ngôi sao Barcelona sẽ chia tay Chelsea để ra đi theo dạng tự do sau khi mùa giải này khép lại.

Lautaro Martinez có thể sánh ngang Aguero. Tiền đạo lừng danh một thời Hernan Crespo cho rằng người đàn em đồng hương Lautaro Martinez có thể là một Sergio Aguero mới với lối chơi có nhiều nét tương đồng. Theo Crespo, chân sút thuộc biên chế Inter Milan còn chơi đồng đội hơn “El Kun” ở tốc độ và khả năng chớp thời cơ. Anh đang được Barcelona theo đuổi sát sao và có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá hơn 100 triệu euro.

