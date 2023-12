Ten Hag đón tin rất xấu: Chủ mới ở MU gặp cựu HLV Chelsea

Trong lúc phong độ của Manchester United đang không mấy tốt đẹp, HLV Erik Ten Hag có nguy cơ bị thay thế khi mới đây đã có những động thái đầu tiên trong việc thay thế ông. Và nó đến từ tập đoàn INEOS, tập đoàn sắp tiếp quản hoạt động chuyên môn của MU sau khi mua 25% cổ phần từ nhà Glazer.

Graham Potter đang chờ thời cơ để thay thế Ten Hag tại MU

Nhiều đầu báo Anh đồng loạt cho biết Sir Jim Ratcliffe, tỷ phú giàu số 2 nước Anh và là chủ sở hữu INEOS, đã có cuộc gặp với HLV Graham Potter để bàn về khả năng bổ nhiệm Potter cho vị trí HLV trưởng MU. Các bên vẫn chỉ mới là bàn bạc về tương lai, nhưng trong trường hợp một sự thay đổi vai trò chỉ huy ở đội bóng cần được tiến hành, Potter sẽ là lựa chọn đầu tiên của INEOS.

MU của Ten Hag đã thua 12/24 trận từ đầu mùa giải, đứng ngoài top 4 Premier League trong khi bị loại ở vòng bảng Champions League với tư cách đội bét bảng. Mặc dù tình hình ở MU khiến Ten Hag khó đạt được kết quả tốt hơn do chấn thương tàn phá lẫn vấn đề kỷ luật của một số cầu thủ, vị trí của ông được cho là chỉ an toàn trong tạm thời do INEOS vẫn chưa xong xuôi các thủ tục tiếp quản.

Vì lý do vừa đề cập nên INEOS vẫn chưa có buổi làm việc trực tiếp nào với Ten Hag để ông có thể giải trình các vấn đề ở đội bóng, nhưng từ lúc này đánh giá của INEOS về Ten Hag là không cao. Trong khi đó Potter đã được Sir Ratcliffe đánh giá cao năng lực, trước đó INEOS đã mời HLV người Anh đến cầm quân ở Nice mùa hè năm nay.

Dù chưa làm việc với nhau nhưng tỷ phú Sir Ratcliffe (phải) đã có ý định thay thế Ten Hag

Potter vẫn đang thất nghiệp kể từ tháng 4 sau khi bị Chelsea sa thải, ông thắng chỉ 12/31 trận tại đội chủ sân Stamford Bridge. Tuy nhiên tình hình tại Chelsea mùa trước lẫn sang mùa này quá bát nháo khiến ít ai nghĩ Potter có trách nhiệm chủ đạo với kết quả đó, còn cựu HLV trưởng của Brighton từ đó tới nay đã từ chối lời mời của Nice và gần đây là Stoke City để chờ một công việc “ngon” hơn đến với mình.

Bên cạnh Potter, một HLV khác có khả năng thay thế Ten Hag là Julen Lopetegui. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha này quyết định rời bỏ Wolverhampton ngay trước khi mùa này bắt đầu do CLB này thiếu tiền mua cầu thủ, và trong 2 tháng qua cho biết ông vẫn có tham vọng được dẫn dắt một đội bóng khác ở Premier League. Không khó để đoán rằng lần này cựu HLV trưởng của Sevilla sẽ muốn về một CLB có tài chính ổn định hơn.

