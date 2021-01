Canh bạc nguy hiểm của HLV Chu Đình Nghiêm

Nỗi lo COVID-19 rình rập Các nhà làm giải PVF đã tính đến phương án tổ chức trận Hải Phòng - Hà Nội trên sân Lạch Tray không khán giả để bảo đảm an toàn phòng dịch COVID-19. Nguyên do Hải Phòng là địa phương gần với Quảng Ninh vừa xuất hiện những ca dương tính với COVID-19 trong cộng đồng và trận đấu giữa CLB Than Quảng Ninh - TP.HCM buộc phải hoãn. Đáng lo ngại hơn là chế độ giãn cách ở Quảng Ninh từ ngày 28-1 khiến cho đội bóng này không thể rời khỏi địa phương. Một trận đấu khác là Viettel tiếp khách B. Bình Dương trên sân Hàng Đẫy cũng sẽ không đón khán giả vì yêu cầu hạn chế tụ tập đông người. Chắc chắn những ngày tới, VPF tùy thuộc vào tình hình phòng chống dịch ở mỗi tỉnh, thành khác nhau sẽ phải điều chỉnh nhiều lịch thi đấu cho phù hợp.