10 "Vua dội bom" hay nhất đương đại: Haaland số 1, bất ngờ Rashford

Haaland đạt phong độ ghi bàn "hủy diệt" ở mùa giải năm nay trong màu áo Man City. Chân sút người Na Uy ghi tới 52 bàn sau 49 trận trên mọi đấu trường. Đây cũng là con số tốt nhất châu Âu ở mùa bóng hiện tại. Do vậy, không bất ngờ khi Haaland được tạp chí Four Four Two xếp số một trong danh sách 10 tiền đạo hay nhất đương đại.

Haaland là chân sút số một của Man City hiện tại

Mbappe xếp ngay sau Haaland. Dù không đạt số bàn thắng bùng nổ như tiền đạo người Na Uy, Mbappe vẫn để lại dấu ấn lớn trong màu áo PSG cũng như tuyển Pháp, ấn tượng hơn cả phải kể tới World Cup 2022. Chân sút sinh năm 1998 được nhiều "ông lớn" ở châu Âu để ý ở kỳ chuyển nhượng hè 2023, đặc biệt là Real Madrid.

Benzema đứng vị trí thứ 3 trong danh sách do tạp chí Four Four Two bình chọn. Dù đã ở tuổi 35 nhưng tiền đạo người Pháp vẫn duy trì phong độ tương đối tốt trong màu áo Real Madrid. Benzema là điển hình cho câu nói "gừng càng già càng cay".

Kane là chân sút có thành tích ghi bàn ở Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay chỉ kém Haaland. Điều đó giúp tiền đạo thuộc biên chế Tottenham xếp thứ 4 trong danh sách top 10 tiền đạo hay nhất đương đại.

Rashford đang xây dựng bản thân trở thành chân sút chủ lực của MU. Chưa kể anh cũng duy trì phong độ ghi bàn khá tốt ở mùa giải năm nay. Nhưng điều đáng nói, tiền đạo sinh năm 1997 lại không được góp mặt trong danh sách top 10 chân sút hay nhất đương đại do tạp chí Four Four Two bình chọn. Thậm chí không có cầu thủ nào của "Quỷ đỏ" góp mặt ở danh sách này.

Rashford đáng lẽ nên được xuất hiện trong danh sách 10 tiền đạo hay nhất đương đại

Lautaro Martinez có lẽ là trường hợp bất ngờ hơn cả xuất hiện ở danh sách 10 chân sút hay nhất đương đại. Tiền đạo người Argentina ghi 25 bàn sau 52 trận trên mọi đấu trường mùa bóng năm nay. Con số ấy thua cả Rashford (29 bàn sau 53 trận), nhưng chân sút của Inter Milan vẫn được tờ Four Four Two xếp thứ 7.

Top 10 chân sút hay nhất bóng đá đương đại 1. Haaland (Man City) 2. Mbappe (PSG) 3. Benzema (Real Madrid) 4. Kane (Tottenham) 5. Osimhen (Napoli) 6. Lewandowski (Barcelona) 7. Lautaro Martinez (Inter Milan) 8. Gabriel Jesus (Arsenal) 9. Alexander Isak (Newcastle) 10. Dusan Vlahovic (Juventus)

