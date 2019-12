35 tuổi, cậu bé An "Đất phương Nam" ngày nào đã lột xác, cực kỳ nam tính

Chủ Nhật, ngày 15/12/2019

Nam diễn viên Hùng Thuận sở hữu vẻ ngoài nam tính, điển trai và phong cách ăn mặc trẻ trung, năng động.

Diễn viên Hùng Thuận trong vai diễn "Đất phương Nam".

Diễn viên Hùng Thuận được khán giả yêu thích từ vai bé An trong phim Đất phương Nam. Đã 22 năm trôi qua nhưng hình ảnh về cậu bé An ngày nào vẫn luôn đậm sâu trong lòng khán giả. Chính nam diễn viên từng tâm sự, cái bóng của cậu bé An quá lớn khiến anh rất khó có thể vượt qua.

Hiện tại, “cậu bé An” ngày nào đã 35 tuổi. Tuy nhiên anh may mắn sở hữu vẻ ngoài nam tính, điển trai và phong cách ăn mặc trẻ trung, năng động.

Lên phim, Hùng Thuận thường diện style theo tính cách đặc trưng của nhân vật. Còn ngoài đời, anh thường diện phong cách trẻ trung, khỏe khoắn.

Blazer kết hợp với áo phông không cổ hoặc áo len.

Sơ mi denim cũng rất được nam diễn viên sinh năm 1984 này lựa chọn. Bởi nó không chỉ mang lại vẻ khỏe khoắn, sơ mi còn giúp anh trông trẻ trung hơn tuổi thật.

Đôi khi "bé An" lại trở nên lịch lãm với sơ mi trắng đậm chất "soái ca".

Là người khá đơn giản nên Hùng Thuận cũng không thích se sua quần áo, thời trang hàng hiệu. Anh ưu tiên diện những trang phục mình thấy đơn giản, gọn nhẹ nhất.

Một phần nhờ cách ăn mặc đơn giản nên trông Hùng Thuận khá trẻ so với tuổi.

Lên sân khấu hay đời thường, anh vẫn chỉ diện áo phông mix với quần jean.

Sau nhiều năm vắng bóng, hiện tại Hùng Thuận đã trở lại với vai trò diễn xuất. Anh cũng đã cố gắng chăm sóc hình ảnh của mình hơn trước truyền thông.

