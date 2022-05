Vũ Như Quỳnh: Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Thương mại với ước nguyện cống hiến sức trẻ

Như Quỳnh tổ chức, tuyên truyền nhiều hoạt động của Đoàn trường, Hội Sinh viên trường như: - Tham gia tổ chức thành công chuỗi hoạt động chào mừng 72 năm ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam với các hoạt động: Tìm hiểu truyền thống HSSV và Hội Sinh viên Việt Nam, chương trình Lễ meeting kỷ niệm, trao tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” - Tổ chức chương trình “Phố sách sinh viên”; “Văn hóa đọc và Những giấc mơ được đánh thức”; “Ngày hội Sách và văn hóa đọc năm 2022” - Phát động cuộc thi Sinh viên Khỏe “TMU Running Star 2022” - Tổ chức cuộc thi Ngoại ngữ cấp Trường Unlimited Season 3 - Tham gia Lễ phát động chương trình tình nguyện đông ấm năm 2021 “Gói nụ cười, tỏa nắng xuân” (18/01/2020) do Đoàn trường Đại học Thương mại và CLB tình nguyện TMU - Tuổi trẻ xanh tổ chức. - Tham gia chuỗi các hoạt động trong tháng Thanh niên hướng đến chào mừng 91 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do Đoàn trường phát động và Đại hội Đoàn TNCS KCM Trường ĐHTM lần thứ XXX, nhiệm kì 2020-2024 - Tham gia đầy đủ các cuộc thi do TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam tổ chức như: Cuộc thi tài năng Anh ngữ “English talent contest”; “Ánh sáng soi đường”; “Thủ lĩnh Sinh viên”; “Tôi lên tiếng 2022”…. - Tham gia hỗ trợ tuyển sinh trên Fanpage, group Tân sinh viên ĐHTM - Tham gia xây dựng, thực hiện, cập nhật liên tục kế hoạch truyền thông về các chương trình, sự kiện trên Fanpage Hội Sinh viên trường Đại học Thương mại - Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Việt Nam trường Đại học Thương mại - Tham gia tổ chức, hỗ trợ tổ chức chuỗi hoạt động kỉ niệm 60 năm ngày thành lập trường Đại học Thương mại với các hoạt động: Hội trại, Đêm chung kết Miss&Mr; chương trình teambuilding “S-festival”; …