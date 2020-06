Thường xuyên phạt chồng bằng cách này thì chẳng mấy chốc chị em sẽ phải đối mặt với đơn li dị

Thứ Năm, ngày 11/06/2020 08:00 AM (GMT+7)

Phụ nữ một khi đã tức lên họ sẽ tìm mọi cách để khiến người chồng phải ăn năn, hối hận bằng nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, không phải cách nào cũng mang tới hiệu quả mà có cách còn gây hậu quả nghiêm trọng.

"Cấm vận" là điều mà không ít các bà vợ thực hiện khi giận chồng (Ảnh minh họa)

Khi vợ chồng cãi nhau, nhiều chị em thường chọn hình phạt "cấm vận chuyện chăn gối" và nghĩ làm cách này sẽ khiến chồng thèm muốn, từ đó sợ vợ và không làm điều sai trái nữa. Tuy nhiên, đây là cách nghĩ hoàn toàn sai lầm.

Theo bà Marla Taviano, tác giả cuốn Is that all he thinks about? (Đó có phải là tất cả những gì anh ấy nghĩ?) thì phụ nữ nói chung thường cần có sự thân mật và gần gũi về mặt cảm xúc để có thể "yêu" nhưng nam giới thì lại thể hiện sự thân mật và gần gũi về mặt cảm xúc qua "yêu". "Khi một người vợ từ chối ân ái với chồng, thì trong suy nghĩ của mình, người chồng sẽ cho rằng "cô ấy từ chối mình", bà Taviano chia sẻ.

"Sử dụng sex như một lá bài để mặc cả và đòi hỏi những gì bạn muốn không phải là một cách đàm phán; nó là sự "tống tiền cảm xúc" và nó khiến anh ấy dần xa cách bạn. "Cấm vận" có thể khiến anh ấy cảm thấy tình yêu của bạn dành cho anh ấy không còn nồng nàn nữa, và do đó, tình yêu của anh ấy dành cho bạn cũng sẽ giảm dần", bác sĩ Haltzman chia sẻ.

Ngoài việc không nên "cấm vận" thì các bà vợ cũng lưu ý không thực hiện các hành động dưới đây khi giận chồng:

Bỏ đi

Nhiều phụ nữ khi giận chồng thường bỏ ra ngoài hoặc bỏ về nhà mẹ đẻ khi đang tranh cãi vấn đề gì đó với chồng. Đừng nghĩ rằng, bỏ đi để tránh xung đột lên cao, để cả hai giữ bình tĩnh. Bạn đã sai lầm. Nếu bỏ đi, chồng bạn sẽ càng nóng giận hơn. Không chỉ thế, việc bạn bỏ đi về nhà mẹ đẻ còn khiến chồng bạn suy nghĩ, bạn đang hạ thấp danh dự của anh ấy với nhà ngoại. Điều này sẽ mở đầu cho mối quan hệ rạn nứt giữa chồng và gia đình bạn.

Ngủ riêng với chồng

Khi vợ chồng cãi nhau, nhiều chị em phụ nữ chọn cách ngủ riêng coi như là hình phạt với chồng. Là vợ chồng thì phải cùng nhau thức dậy, cùng nhau ngủ, đừng để những mâu thuẫn tạo nên khoảng cách của hai người. Là vợ chồng có cãi nhau cũng là chuyện thường thôi, đừng chuyện bé mà xé ra to.

Đánh con dằn mặt chồng

Đây được xem là điều tối kị khi giận hờn với chồng. Có nhiều bà vợ mỗi khi cãi nhau với chồng lại lôi con ra đánh cho hả giận. Lúc đó, tình thương con bị chi phối bởi cơn nóng giận chồng không kiềm chế được. Nhưng đánh xong, các bà vợ sẽ phải đối diện nhiều vấn đề khác nảy sinh, cũng đau đầu không kém khi cãi nhau với chồng.

Thứ nhất, thấy con khóc và những vết lằn trên người con, chắc chắn bà mẹ nào cũng sẽ đau lòng và hối hận. Không chỉ thế, đứa trẻ sau khi bị đòn vì những lỗi không đáng sẽ sinh ra sợ và tránh xa mẹ mình. Mà điều này thì không bà mẹ nào muốn hết.

Thứ hai, chồng dù giận vợ nhưng vẫn rất yêu thương con mình. Thấy vợ đánh con để dằn mặt mình chắc chắn sẽ càng tức giận hơn. Khi đó, chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhẹ thì chồng bỏ đi, nặng thì vợ sẽ phải hứng đòn lại từ chồng.

Cuộc tranh cãi cuối cùng chẳng đem lại kết quả hòa giải gì mà còn gây thêm căng thẳng cho 2 người và cả con trẻ. Việc vợ đánh con dằn mặt chồng được xem như hành động đổ dầu vào lửa của các bà vợ kém thông minh khi ứng xử với chồng con.

Im lặng

Khi vợ tức giận thì sau khi cãi nhau họ sẽ chọn cách im lặng để trừng phạt chồng. Họ cho rằng khi mình im lặng thì chồng sẽ phải xuống nước trước. Nhưng sự thật thì khi vợ chồng cãi nhau, điều quan trọng cần làm đó chính là phải ngồi lại nói với nhau rõ ràng sau đó thì làm hòa với nhau. Càng im lặng càng đẩy hai người xa nhau hơn mà thôi.

Xỉ vả, suy diễn những hành động của chồng

Trong lúc nóng giận thật khó để có thể kiểm soát được những hành vi, lời nói của mình. Chắc chắn bạn sẽ tuôn ra những lời khó nghe, thậm chí mắng nhiếc, xỉ vả chồng không tiếc lời. Đôi khi những lời bạn nói lại có thể khiến chồng cảm thấy tổn thương rất nhiều.

Đôi lúc phụ nữ còn tưởng tượng ra rất nhiều điều kinh khủng tồi tệ và phán xét chàng và cho rằng những lời mình nói luôn đúng. Tuy nhiên hãy coi chừng bởi những lời nói như vậy có thể khiến cho hai vợ chồng thêm xa cách nhau hơn. Vậy nên hãy kiềm chế cơn nóng giận của mình hoặc tìm một việc khác gây sự chú ý của bạn để giải tỏa cơn bốc hỏa của bạn.

Không chăm sóc cho chồng

Vốn dĩ các bà vợ lúc nào chăm sóc cho chồng rất chu đáo, nhưng khi giận dỗi thì họ lại chọn cách để mặc kệ chồng muốn làm gì thì làm. Thấy quần áo chồng bẩn cũng không giặt, chồng ốm cũng mặc kệ. Cứ như vậy khiến đàn ông cảm giác nhà không còn là nơi để mình trở về nên họ chọn cách ra ngoài tìm "của lạ".

