Năm Quý Mão 2023 cúng vía Thần Tài giờ nào để cầu may mắn, phú quý?

Khung giờ đẹp cúng vía Thần Tài năm 2023

Theo dân gian, ngày vía Thần Tài là ngày cúng tạ ơn ông Thần Tài đã mang nhiều may mắn, tài lộc trong một năm vừa qua và cầu mong tài lộc cho năm mới.

Ngày vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng năm 2023 rơi vào thứ 3 ngày 31/1.

Theo các chuyên gia phong thủy, khung giờ đẹp để cúng vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng năm 2023 là vào buổi sáng, cụ thể từ 9 - 11h hoặc 11 - 13h. Ngoài ra, 15h - 17h cũng là giờ tốt để cầu xin thần linh. Trong các khung giờ này, ngoài việc cúng bái Thần Tài, gia chủ nên mang vàng bạc đi qua cổng chính hoặc đặt vào trong két sắt để tăng tài lộc.

Mâm cúng vía Thần Tài

Trong ngày vía Thần Tài, nhiều người thường mua vàng để cầu may, trong khi một số gia đình còn sắm sửa lễ cúng Thần Tài để cầu cho công việc làm ăn thuận lợi.

Tùy vào từng vùng miền khác nhau mà có lễ vật cúng Thần Tài khác nhau. Tuy nhiên, theo truyền thống, cúng vía Thần Tài thường gồm các lễ vật sau:

- Bộ Tam sên: gồm thịt lợn luộc (thịt lợn phải có cả mỡ, nạc, da), 3 quả trứng luộc, 3 con tôm.

- Cá lóc nướng hoặc heo quay bánh hỏi (có thể có hoặc không tùy thuộc vào điều kiện mỗi gia đình).

- Hũ gạo, hũ muối (đặt ở giữa ông Thần Tài và ông Địa).

- Nến (đèn cầy)

- Hương thắp (nhang)

- 3 cốc nước

- 3 cốc rượu

- Tiền vàng mã

- Thuốc lá

- Hoa tươi (có thể hoa cúc vàng, hoa đồng tiền…)

- Tiền lẻ

- 1 đĩa bánh kẹo

- Trầu cau (1 quả cau, 1 quả trầu)

- Xôi đậu xanh

Lưu ý với lễ vật sau khi lễ xong:

- Đồ cúng bằng muối và gạo thì giữ lại trong nhà cho có lộc.

- Rượu và nước sau khi cúng xong phải đem tưới xung quanh nhà.

- Bánh kẹo đã cúng xong thì giữ lại 1 nửa để ăn, còn 1 nửa đem đi phát lộc.

- Vàng thật thì nên cất giữ bên mình để lấy may, còn tiền vàng mã đem đốt ở ngoài cổng để cầu xin Thần Tài phù hộ cho cuộc sống gia đình sung túc, bình an, phát tài phát lộc và may mắn cả năm.

Văn khấn vía Thần Tài

Nam mô a di Đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương. Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân. Con kính lạy Thần tài vị tiền. Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.

Tín chủ con là…..

Ngụ tại…………..

Hôm nay là ngày mùng 10 tháng Giêng năm Quý Mão

Tín chủ thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án kính mời ngài Thần Tài vị tiền.

Cúi xin Thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật! (3 lần)

*Thông tin bài viết mang tính tham khảo!

Nguồn: https://tienphong.vn/nam-quy-mao-2023-cung-via-than-tai-gio-nao-de-cau-may-man-phu-quy-post1505694.tpo