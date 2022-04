Lần đầu gặp trai Tây, gái xinh phải đợi cả tiếng và nụ hôn đầu khiến cô không thể quên

Quen nhau qua mạng, cô nàng xinh đẹp không ngờ quen anh Tây cực phẩm sau 4 lần hẹn hò.

Đến Vợ chồng son tập 447, cặp đôi vợ người Việt – chồng người Thổ Nhĩ Kỳ ở TP.HCM mang đến cho khán giả cũng như MC Hồng Vân – Quốc Thuận những tình huống dở khóc dở cười.

Trà My (32 tuổi, marketing sáng tạo nội dung) và chồng Emre Yusuf Siguta (41 tuổi, quản lý thương mại) quen nhau qua một app hẹn hò, hiện cả hai đã kết hôn được 3 năm rưỡi và chưa có con.

Yusuf Siguta cho biết, khi gặp Trà My, anh cảm nhận cô rất dễ gần, trưởng thành so với tuổi và rất kiên nhẫn.

“Buổi gặp đầu tiên sau một tháng hai người nói chuyện với nhau không được suôn sẻ lắm. Anh để em đợi hơn một tiếng đồng hồ bởi vì anh tập gym ra trễ. Lúc đó em rất tức nghĩ “Ông này là ai mà để mình đợi”, khi anh tới kiểu rất bảnh trai, đỏm dáng khiến em ấn tượng. Em đã gọi đồ ăn rất là nhiều xong để nguội lạnh, anh nhìn thấy xong không ăn luôn, em cũng không ăn. Hai đứa chỉ nói chuyện rồi đóng đồ ăn đem đi tặng cho bảo vệ. Tăng 2 đi Pub thì cả hai vui vẻ hơn vì có nhạc và không gian thoải mái, em nghĩ đâu biết được mình gặp thêm lần nữa đâu nên giờ mình cứ xõa thôi. Chơi game và hỏi những câu rất 18+ giống như em trả thù lại. Nụ hôn đầu tiên đã xảy ra ngay lúc cả hai tạm biệt nhau. Em bị anh cắn một cái ngay môi chảy máu luôn, kiểu anh không muốn rời đi. Một người với ánh mắt mãnh liệt khiến em rất thích”, Trà My tiết lộ.

Qua 4 lần hẹn hò, Trà My thấy chàng Tây này rất lãng mạn, nhẹ nhàng, tình cảm và quan tâm tới gia đình. Yusuf Siguta đã trở thành bạn trai cô sau 1 tháng gặp gỡ.

Cả hai có thời gian yêu xa 8 tháng khi Trà My ra Hội An thay đổi công việc. Khi đưa Yusuf Siguta về ra mắt gia đình, mẹ cô liền hỏi: “Lớn tuổi vậy mà chưa có vợ hả? Kiểm tra kỹ xem có vợ ở nước ngoài chưa?” khiến Trà My không nhịn được cười bởi từ trước tới giờ cô chưa đem người nước ngoài về ra mắt.

Cuối tháng 1/2017, cặp đôi về Thổ Nhĩ Kỳ thăm gia đình Yusuf Siguta, Trà My đã rất lo lắng vì nghe nói mẹ bạn trai rất khó tính nhưng mọi chuyện cũng diễn ra tốt đẹp.

Khi tiết lộ tật xấu của nhau, Yusuf Siguta nói rằng, cứ khi nào anh cố gắng chỉ Trà My làm gì đó thì hành động đầu tiên của cô sẽ là “Em biết rồi”. Ngoài ra cô cũng hay đem anh ra làm “vật thí nghiệm” cho những món ăn của mình.

Trà My cũng “tố” chồng tuy không có tật xấu nhưng rất thích shopping, mê game và hay nhõng nhẽo khi ở nhà.

“Khoảng thời gian dịch là khó khăn nhất đối với hai tụi em, cuối cùng cũng vượt qua được”, Trà My xúc động nói thêm.

