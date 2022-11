Học sinh trường Amsterdam khiến khán giả bất ngờ vì tài năng diễn xuất

Vở kịch gây tiếng vang của học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

Tối 6/11, tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội đã diễn ra vở diễn “Viễn Mộng” của các bạn trẻ học sinh trường Hà Nội Amsterdam trình diễn trước công chúng, thu hút sự ủng hộ và chú ý của hơn 600 khán giả.

Lấy bối cảnh miền Nam giữa những năm đầu thế kỉ XX đầy biến cố, vở kịch tập trung khai phá những biến chuyển và cuộc đấu tranh dữ dội của con người trong giấc mộng phù hoa, từ đó đề cao giá trị của thời gian, quyền con người, tình yêu thương cao cả, hướng tới một xã hội công bằng.

Vở kịch hoành tráng và chỉn chu

Câu chuyện là hành trình đi tìm lại người chị gái đã bị bán đi của một chàng thanh niên tên Khôi Vỹ. Xuất phát điểm là một chàng trai hiền lành nhưng cậu lại bất chấp tất cả, không trừ một thủ đoạn nào để có thể đạt được mong muốn.

Trong xã hội thượng lưu ấy, bề ngoài là những hào nhoáng, xa hoa nhưng bên trong vẫn tồn tại đâu đó những hạt mầm đố kỵ, lợi ích cá nhân được đặt lên hàng đầu, những con người mù quáng không chừa một thủ đoạn nào, dù hèn hạ nhất, dù ác độc nhất để hiện thực hóa khát vọng của mình.

Một số hình ảnh của vở kịch

Chương trình được thực hiện bởi CLB Life’s so drama - CLB về kịch nghệ đầu tiên và duy nhất được thành lập và duy trì bởi các học sinh và cựu học sinh trường Hà Nội Amsterdam. CLB đang được mở rộng phạm vi hoạt động ra khắp các trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội những năm gần đây, nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả.

Sự kiện kịch nói thường niên của CLB, LSD On Stage, là hoạt động lớn nhất trong 1 năm hoạt động của CLB. Trải qua nhiều năm hoạt động, CLB Life’s so drama đã thành công tổ chức 4 vở diễn trước đó: “Frollo” - 2016, “Đoạn Tuyệt” - 2018 “Dị Họa” - 2019 và gần nhất là “Huyễn Ảnh” được tổ chức vào năm 2020. Tiếp nối những thành công ấy, On Stage 2022: “Viễn Mộng” đã quay trở lại với chủ đề mới mẻ cùng các tình tiết hấp dẫn.

Tất cả diễn viên trên sân khấu đều là học sinh ngồi trên ghế nhà trường nhưng họ đã mang đến cho khán giả một vở kịch được dàn dựng công phu, diễn xuất không thua kém bất cứ diễn viên chuyên nghiệp nào.

Vở kịch là tâm huyết của nhiều học sinh trường Amsterdam.

