Cô gái Lào Cai được bố đặt cho cái tên chẳng giống ai, đi làm dâu bị "ngượng" vì gia đình chồng xúm lại thắc mắc ý nghĩa

Cái tên của mỗi người đều có những ý nghĩa hết sức riêng biệt. Đó là nơi gửi gắm tình cảm, hy vọng, niềm mong mỏi của đấng sinh thành. Chính vì thế mà nhiều đứa trẻ được bố mẹ đặt cho những cái tên nghe hết sức mĩ miều, đáng nhớ. Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh lại đặt tên cho con một cách xuề xòa, thậm chí chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt, điển hình như câu chuyện của cô gái đến từ Lào Cai dưới đây.

Cô gái này có tên đầy đủ là Sò Mờ Be. Be sinh ra và lớn lên tại vùng đất Y Tý, Lào Cai. Cô là người dân tộc Hà Nhì. Chia sẻ về cái tên đặc biệt của mình, Be giải thích: "Ở bản mình, có nhiều người tên hay như Lan, Hồng, Hoa, Ánh... Thế nhưng mình lại có cái tên rất lạ, đó là Be. Tên của mình là do bố đặt, mình mang họ Sò, tên là Be. Còn tên đệm của mình là Mờ - lấy từ tên chính của bố. Quê mình mọi người đều có truyền thống đặt tên cho con phải lấy tên của bố làm tên đệm".

Cô gái Lào Cai được bố đặt cho cái tên nghe lạ tai nhưng lại chẳng có ý nghĩa gì. Những lần mọi người xung quanh hỏi về cái tên, cô tỏ ra khá ngại ngùng

Khi được hỏi tên Be mang ý nghĩa gì, cô gái trẻ chỉ biết lắc đầu. "Mình chỉ biết bản thân tên Be còn ý nghĩa sâu xa thì không hề biết. Đến giờ mình cũng không rõ tên của mình có nghĩa là gì, chỉ biết rằng nó rất ngắn, chỉ với 2 chữ cái ghép vào nhau”, cô bộc bạch.

Chính vì cái tên lạ, từ thời thơ ấu, Be thường xuyên bị bạn bè trêu chọc. Cô gái càng tủi thân, chạnh lòng hơn khi chỉ mới vài tuổi, bố đã mất. Còn mẹ bỏ 3 chị em cô đi lấy chồng khác. Từ đó, Be và hai người em trở thành trẻ mồ côi, sống dựa vào họ hàng bên nội.

Be chia sẻ: “Nhiều lúc mình bị mọi người xung quanh kỳ thị vì không có bố mẹ, những lúc ấy thực sự tổn thương. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, mình tự an ủi rằng, mình chỉ là thiếu may mắn một chút thôi mà. Mình vẫn có tên có họ. Tên này còn là món quà mà chính bố đã dành cho mình mà".

Hiện tại Be đã kết hôn và có 2 con trai nhỏ. Em trai thứ 2 của cô xuống Bắc Giang làm công nhân còn em út ở quê. Cô chia sẻ, dù tuổi thơ không êm đềm nhưng 3 chị em luôn bảo nhau nỗ lực vươn lên. Be và các em tin rằng chỉ cần chăm chỉ làm việc, sống lạc quan, luôn hướng về phía trước, mọi thứ sẽ vì thế mà trở nên tươi sáng, tốt đẹp hơn.

Be lấy chồng là người Kinh nên khi có con, các bé đều có tên gọi như bao đứa trẻ ở đồng bằng. Thế nhưng, ngày cô mới về làm dâu, hàng xóm xung quanh và họ hàng nhà chồng ai cũng thắc mắc, tò mò về ý nghĩa tên của Be. Mọi người hỏi: "Sao lại đặt tên là Be", "Tên Be có nghĩa là gì?", "Cái tên nghe lạ tai nhỉ, nhưng không thấy có nghĩa gì?". Những lúc như vậy, Be chỉ biết im lặng. Be nói: “Dù tên vô nghĩa nhưng mình vẫn luôn trân quý nó. Bởi dù sao đó cũng là tên do người bố quá cố đặt cho mình. Đó là một kỉ niệm đẹp mỗi khi mình nhớ đến đấng sinh thành”.

Ngoài Be, cũng có nhiều người sở hữu tên độc lạ khiến ai nghe cũng tò mò. Ví dụ như người đàn ông sinh năm 1991 ở một tỉnh miền Trung sở hữu cái tên rất ngắn gọn, là "Ok" (trong tiếng Anh có nghĩa là Đồng ý hoặc Được). Anh OK tiết lộ, tên này do bố đặt với ý nghĩa mọi chuyện xảy ra với anh sẽ suôn sẻ, thuận lợi và làm bất cứ việc gì cũng sẽ được "Đồng ý".

Tuy nhiên, anh Ok lại lớn lên với không ít phiền toái chỉ vì cái tên độc lạ này. Ok kể, ngày đi học anh luôn là tâm điểm gây chú ý với bạn bè cũng như thầy cô. "Các bạn nói mình tên gì chẳng giống người Việt Nam. Sau đó họ đem cái tên Ok của mình ra để bàn tán, trêu đùa", anh nói.

Một trường hợp khác cũng sở hữu tên vừa ngắn vừa lạ, đó là cô nàng Diệu Y, sinh năm 2003 ở Đồng Nai. Dù sở hữu nhan sắc xinh đẹp, phong cách cá tính song cô nàng này lại thường gây ấn tượng với mọi người bởi cái tên rất ngắn gọn "Y". Y cho hay, ban đầu bà nội tính đặt cho cô tên Khổng Uy nhưng ba lại thấy giống tên con trai. Vì thế, bà liền đổi thành Khổng Y cho nữ tính, lại có phần lạ.

"Dù vậy, ba mình vẫn chưa ưng ý, liền đề xuất tên đệm là Diệu để thể hiện sự dịu dàng, nữ tính. Còn vẫn sẽ giữ nguyên tên Y để sau này lớn lên không trùng với bất cứ ai", cô nàng tâm sự.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]