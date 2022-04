Chú rể vừa mập vừa hói đầu, phản ứng của cô dâu khiến dân tình tranh cãi

Một số dân mạng gửi lời chúc tốt đẹp đến cặp tân lang tân nương nhưng có người lại hoài nghi mục đích kết hôn của cô dâu.

Sự chênh lệch ngoại hình giữa cô dâu và chú rể khiến dân tình tranh cãi.

Theo thông tin được đăng tải, đám cưới được tổ chức vào ngày 23/4 vừa qua ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc). Cô dâu chú rể đều mặc lễ phục cưới kiểu hiện đại rất lịch sự và chỉn chu nhưng ai nấy đều dễ dàng nhận thấy sự chênh lệch về ngoại hình giữa hai người.

Cô dâu sở hữu dáng người mảnh mai, gương mặt xinh đẹp và trẻ trung, diện váy cưới trắng vô cùng thanh lịch. Trong khi đó, chú rể lại có dáng người quá khổ, to gần gấp đôi cô dâu, ngoài ra còn bị hói đầu, tuổi tác dường như cũng lớn hơn cô dâu không ít.

Trong ngày trọng đại của mình, cô dâu nghẹn ngào chia sẻ: “Tôi muốn nói một điều với chồng mình rằng dù sau này anh ấy có làm điều gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ thấu hiểu anh ấy, bao dung anh ấy và luôn đồng hành bên anh ấy trong cuộc sống này”.

Một số hình ảnh được chia sẻ cho thấy đây là đám cưới vô cùng hoành tráng, lộng lẫy và sang trọng. Địa điểm tổ chức đám cưới là một khách sạn đắt đỏ, các món ăn toàn sơn hào hải vị, ngay cả khăn trải bàn cũng là hàng dệt kim xịn xò. Cô dâu chú rể đều rất hạnh phúc, cười không ngớt khi nghe lời chúc phúc của mọi người.

Đám cưới của cặp đôi nói trên đã dấy lên cuộc tranh cãi của cộng đồng mạng với nhiều ý kiến trái chiều. Một số người tỏ ra hoài nghi về tình yêu của cô dâu chú rể khi thấy sự khác biệt quá lớn về ngoại hình và tuổi tác.

Có người thậm chí nghi ngờ cô dâu đồng ý lấy chú rể vì anh ta giàu có. Tuy nhiên, không ít người lại cho rằng tình yêu chân thành đã giúp cặp đôi vượt qua mọi rào cản, đồng thời gửi lời chúc phúc tốt đẹp đến cô dâu chú rể.

Cách đây không lâu, một đám cưới khác ở Giang Tô (Trung Quốc) cũng trở thành tâm điểm chú ý của dân mạng vì sự chênh lệch ngoại hình giữa cô dâu và chú rể. Trong khi chú rể sở hữu thân hình bình thường với vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, cô dâu lại có dáng người to lớn và mất cân bằng, nặng tới hơn 200kg, váy cưới cũng phải đặt may riêng.

Cô dâu và chú rể đứng cạnh nhau quả thực có sự chênh lệch rất lớn. Nghe được những lời cười đùa, mỉa mai của người xung quanh về thân hình quá khổ của mình, cô dâu vô cùng buồn và tủi thân, bật khóc ngay trong đám cưới.

Chú rể rất đau lòng khi thấy cô dâu như vậy nhưng không thể chửi mắng và can ngăn những người kia do sợ ảnh hưởng tới không khí đám cưới và mặt mũi gia đình, chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi cô dâu rồi lên phát biểu.

Anh cảm ơn mọi người tới tham dự đám cưới, hy vọng tất cả đến để chung vui thay vì chê cười. Câu nói đầy hàm ý của chú rể khiến một số người không khỏi ngại ngùng. Chú rể cho biết thêm, có rất nhiều người phản đối và nghi ngờ khi anh quyết định tiến đến hôn nhân với cô dâu, cho rằng anh cưới cô chỉ vì tiền, không một người đàn ông bình thường nào nguyện ý lấy người phụ nữ to béo gấp 3 mình làm vợ.

Trên thực tế, cô dâu sinh ra và lớn lên trong gia đình nông thôn bình thường. Hai người thật lòng thương nhau và anh quyết phải cưới bằng được cô dâu vì tin tình yêu chân thành không liên quan tới giàu nghèo hay ngoại hình, thay vào đó là sự đồng điệu trong tâm hồn. Khi nghĩ đến những khó khăn mà mình và cô dâu từng đối mặt, chú rể bất giác rơi nước mắt.

