"Yêu râu xanh" cưỡng hôn, sờ vào vùng kín cô gái trẻ và cái kết gây phẫn nộ

Sự việc được camera an ninh của nhà một người dân gần khu vực này ghi lại. Sau đó, video lan truyền trên mạng, nhiều người lên án hành động của thanh niên này.

Tiếp nhận sự việc, Công an TP Tam Kỳ xác minh. Lần theo biển số xe, công an xác định thanh niên thực hiện hành vi là Nguyễn Thanh Th. (28 tuổi, ngụ xã Tam Phú, TP Tam Kỳ). Tại cơ quan công an, Th. thừa nhận hành vi.

Công an phường Tân Thạnh (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) sau đó đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Thanh Thụy (28 tuổi, ngụ xã Tam Phú, TP Tam Kỳ) do có hành vi sàm sỡ phụ nữ.

Theo công an, điều khoản áp dụng xử phạt với Thụy theo Nghị định 167. Theo đó, “phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác”.