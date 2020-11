3 con tin bị thanh niên cầm dao khống chế trong cửa hàng sữa ở Sài Gòn

Thứ Bảy, ngày 21/11/2020 22:55 PM (GMT+7)

Thanh niên có biểu hiện không bình thường đi vào cửa hàng sữa trên đường Tô Ngọc Vân (quận Thủ Đức, TP.HCM) dùng dao khống chế 3 con tin.

Đối tượng dùng dao khống chế một cháu bé và hai phụ nữ

Vụ việc xảy ra lúc 20h15 tối 21/11 tại cửa hàng sữa trên đường Tô Ngọc Vân, (phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TP.HCM).

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, thanh niên có biểu hiện không bình thường đi vào cửa hàng sữa trên đường Tô Ngọc Vân, dùng dao khống chế một bé trai và hai phụ nữ.

Khi người dân phát hiện một bé trai và hai phụ nữ bị quấn băng keo quanh người, kế bên một thanh niên dùng dao khống chế nên lập tức báo cho công an.

Cửa hàng sữa nơi xảy ra sự việc

Nhận tin báo, công an phường Tam Phú và Công an quận Thủ Đức có mặt tại hiện trường để khuyên can, thuyết phục đối tượng.

Hơn 30 phút sau, bằng các biện pháp nghiệp vụ công an đã khống chế đối tượng đưa về trụ sở. 3 người được lực lượng công an đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cả 3 nạn nhân không bị thương tích nghiêm trọng, chỉ bị trầy xước nhẹ nhưng tinh thần hoảng loạn.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Nguồn: http://danviet.vn/3-con-tin-bi-thanh-nien-cam-dao-khong-che-trong-cua-hang-sua-o-sai-gon-5020202...Nguồn: http://danviet.vn/3-con-tin-bi-thanh-nien-cam-dao-khong-che-trong-cua-hang-sua-o-sai-gon-502020211122561538.htm