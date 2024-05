Hậu quả đau lòng sau chầu nhậu xem World Cup

Ngày 13-5, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Danh Đức (sinh năm 1999) tù chung thân về tội giết người, sáu tháng tù về tội cố ý gây thương tích, tổng hình phạt là chung thân; buộc bồi thường cho bị hại C. hơn 323 triệu đồng, chu cấp cho ba mẹ của anh C. mỗi tháng 1 triệu đồng.

Bị cáo Phan Thanh Lòng (sinh năm 1994) bị tuyên phạt sáu tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Tại tòa, hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và xin giảm nhẹ hình phạt để sớm về với gia đình và xã hội.

Bị cáo Danh Đức (áo lam) và bị cáo Phan Thanh Lòng tại tòa. Ảnh: MĐ

Cáo trạng xác định, khoảng 17 giờ 30 ngày 27-11-2022 sau khi đã uống bia tại Bình Dương, Danh Đức mang theo một con dao cất trong túi quần cùng với Phan Thanh Lòng và một số người khác đến quán bia hơi ở phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP.HCM để tiếp tục uống bia.

Khi nhóm của Đức và Lòng đến quán thì tại đây có bàn của anh TVC cùng bạn đang ngồi ăn uống và xem trực tiếp bóng đá World Cup 2022.

Khoảng hai giờ sau, nhóm của Lòng tính tiền để về thì xảy ra va chạm với xe của anh C. nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, anh C. bị Đức đâm trúng ngực, tử vong cùng ngày; còn bạn anh C cũng bị thương tích, sau khi khâu vết thương đã đến Công an trình báo.

Kết luận giám định pháp y xác định anh C. chết do mất máu không hồi phục do vết thương đâm thủng tim.

Về trách nhiệm dân sự, quá trình điều tra, mẹ ruột và vợ của bị hại đã yêu cầu bồi thường chi phí điều trị, mai táng và tổn thất khác tổng cộng là 3,9 tỉ đồng. Tuy nhiên, HĐXX xét thấy chỉ có căn cứ để chấp nhận tuyên buộc bị cáo bồi thường 323 triệu đồng và tiền chu cấp hàng tháng.

