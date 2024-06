Hai kẻ thích đi phượt' và bí mật trong túi nilon mầu đen

Hai người đàn ông lạ mặt xuất hiện tại Diễn Châu thường đi trên chiếc xe ô tô màu đen. Mỗi lần xuất hiện, hai người này lại tụ tập cùng một nhóm người có biểu hiện nghiện ma túy.

Công tác nắm tình hình, các trinh sát của Công an huyện Diễn Châu nhận thấy đây không phải là những cuộc gặp gỡ thông thường. Khi đi sâu vào tìm hiểu, công an phát hiện hai người đàn ông kia vốn dĩ "không tầm thường".

Công an nhanh chóng làm rõ đó là Đinh Bá Long (SN 1985, trú tại Thanh Chương, Nghệ An) và Phạm Văn Tiến (SN 1983, trú tại Nghi Lộc, Nghệ An). Cả Long, Tiến đều có tiền án, tiền sự, trong đó một đối tượng từng đi tù về tội danh ma túy.

Việc xác minh Long và Tiến được tiến hành ngay sau đó. Các trinh sát nắm được hai đối tượng này là một cặp, luôn đi cùng nhau. Điều đặc biệt là chúng thường qua lại nước bạn Lào theo đường cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh). Mỗi lần như thế, Long và Tiến vẫn nói với người quen là "du lịch".

Sau khi qua Lào, Long và Tiến sẽ ở lại khoảng vài ngày rồi quay về. Chúng đi dọc quốc lộ, lên đường cao tốc rồi tiến ra các tỉnh phía Bắc. Về cơ bản cả hai tên chẳng "thấy làm gì" những lại dành quá nhiều thời gian, tiền bạc vào những chuyến đi "phượt" đầy bí ẩn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Diễn Châu xác định, hai đối tượng trên chắc chắn liên quan đến hoạt động mua bán ma túy số lượng lớn. Long, Tiến là hai kẻ nguy hiểm, thường xuyên thay đổi đường đi, nơi ăn, nơi ở để che giấu hành tung của mình.

Một tổ trinh sát được cử bám theo hai "con cá" lớn này. Do là dân "chuyên" nên Long, Tiến rất cảnh giác. Bất cứ sai sót nào trong việc đeo bám của trinh sát sẽ phải trả giá bằng việc "mất dấu", thậm chí là "công cốc".

Hai đối tượng trông vụ án (ảnh tư liệu)

Các trinh sát Công an Diễn Châu thường xuyên phải thay đổi phương tiện, luôn giữ khoảng cách đủ để quan sát nhưng không khiến đối phương nghi ngờ. Công tác trinh sát đã thu về những kết quả khả quan. Các anh đã xác định được thói quen đi lại, phương thức giao, nhận ma túy của Long, Tiến và "đối tác".

Khoảng tháng 2/2024, Công an huyện Diễn Châu nhận được thông tin hai đối tượng này sẽ vận chuyển một lượng lớn ma túy về Việt Nam nên lên kế hoạch bắt giữ.

Lúc này, các anh phải tính toán rất kỹ càng, bởi lẽ với những tên tội phạm ma túy chúng sẽ luôn sẵn sàng chống trả quyết liệt.

Các Tổ công tác được "dải" dọc cung đường được nhận định là xe ô tô của Tiến và Long đi qua. Công an quyết định sẽ "đón lõng" hai đối tượng tại đường dẫn lên cao tốc. Đây là đoạn đường nhỏ, dễ bố trí "ém quân', đồng thời, lưu lượng người đi lại không lớn sẽ đảm bảo an toàn cho công tác bắt giữ.

Đêm 26/2/2024, chiếc xe ô tô màu đen nghi vấn tiến vào đoạn đường dẫn lên cao tốc Bắc – Nam đoạn Diễn Châu – Nghi Sơn. Khi được công an giao thông yêu cầu dừng xe, Tiến, Long vẫn chưa ý thức được điều gì sẽ xảy ra. Bất ngờ các lực lượng mật phục xông ra nhanh chóng khống chế thành công hai đối tượng.

Khám xét trên xe ô tô của Long và Tiến, Công an Diễn Châu phát hiện trong túi nilong mầu đen có 15 bánh heroin.

Tại cơ quan điều tra, Long, Tiến đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, lợi dụng việc Tiến có xe ô tô và làm dịch vụ vận chuyển khách nên hai đối tượng đã nhiều lần qua lại biên giới để vận chuyển ma túy. Chúng luôn ngụy trang các chuyến đi bằng lý do đi "du lịch".

Trước khi bị bắt, hai đối tượng đã nhận từ một người không quen biết một túi nilong chứa 16 bánh heroin tại địa điểm vắng vẻ. Khi đang trên đường di chuyển lên cao tốc Bắc – Nam thì bị công an bắt giữ.

Hai kẻ "ham chơi, lười làm" rồi đây sẽ phải trả giá cho hành vi vi phạm đặc biệt nguy hiểm của mình.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]