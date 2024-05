Bắt người đàn ông cầm gậy đánh 2 người thương vong

Chiều 14-5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh An (44 tuổi, ngụ thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) để điều tra về tội giết người.

Trước đó vào tối 12-5, An cùng nhóm bạn đến nhậu và hát tại tụ điểm nhạc sống ở ấp Quới Hòa Đông, xã Quới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh An. Ảnh: CACC

Tại đây, An xảy ra mâu thuẫn với một nhóm người ở xã An Hóa, huyện Châu Thành vì cho rằng những người này có lời lẽ xúc phạm mình. An về phòng trọ lấy một cây gậy (dạng gậy tròn) rồi trở lại quán tìm nhóm người trên để đánh.

Lúc này chị NTHT (42 tuổi) và anh NTT (43 tuổi, cùng ngụ tại địa phương) điều khiển xe máy chạy ra. Nghĩ chị H.T và anh T.T là những người xúc phạm mình, An cầm gậy tấn công chị HT và anh TT.

Hậu quả làm anh T tử vong, chị HT bị thương nặng.

Gây án xong, An bỏ trở về phòng trọ; sau khi Cơ quan công an mời làm việc An đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

