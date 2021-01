Băng nhóm núp bóng doanh nghiệp Trưởng “hàng” đã bị triệt phá như thế nào?

Từng nhiều lần ra tù, vào tội, Trưởng “hàng” có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với sự phát hiện của cơ quan chức năng. Ngoài việc sử dụng đám đàn em trung thành, đối tượng còn có nhiều thủ đoạn khống chế, thỏa thuận để người bị hại không tố giác tội phạm và thực hiện theo phương thức đôi bên cùng có lợi; nuôi ăn, ở và cho đàn em sử dụng ma túy tại nhà.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Đại tá Lê Ngọc Châu - Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cùng sự vào cuộc trách nhiệm của các trinh sát và điều tra viên được giao nhiệm vụ, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã lập công xuất sắc, triệt phá thành công nhóm đối tượng do Hoàng Văn Trưởng, còn có biệt danh là Trưởng “hàng” điều hành.

Đây là nhóm đối tượng núp bóng doanh nghiệp và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như bảo kê đòi nợ thuê, cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản...

Kết quả đấu tranh chuyên án, đến cuối tháng 1/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố 3 vụ án, 11 bị can về hành vi gây trối trật tự công cộng và cưỡng đoạt tài sản.

Không thỏa hiệp với tội phạm

Không để các băng, nhóm tội phạm lộng hành, đó là một trong những yêu cầu mà Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương - Đại tá Lê Ngọc Châu, đặt ra đối với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh. Vì thế, trong năm 2019 và năm 2020, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Hải Dương dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã chủ động rà, dựng quản lý và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ; đấu tranh, triệt xóa đối với các băng, nhóm tội phạm có tổ chức; các ổ nhóm có biểu hiện cấu kết, manh nha hình thành tội phạm có tổ chức, nhất là các băng, ổ nhóm hoạt động tín dụng đen hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật phát sinh từ tín dụng đen.

Từ đó, nhiều nhóm đối tượng hoạt động phức tạp trên địa bàn đã bị triệt phá. Điển hình như nhóm tổ chức đánh bạc do Nguyễn Quang Mạnh (SN 1981, trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng) cầm đầu.

Các đối tượng trong băng, nhóm đã thuê thuyền tổ chức cho các con bạc ra giữa sông Luộc, là địa phận tiếp giáp giữa tỉnh Hải Dương và tỉnh Thái Bình để đánh bạc; phân công lực lượng cảnh giới, canh gác từ xa, liên lạc bằng bộ đàm; một ngày các đối tượng tổ chức thành 3 ca đánh bạc, mỗi ca có 60 đến 70 con bạc, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn. Quá trình đấu tranh đến nay đã khởi tố 29 bị can.

Đấu tranh triệt phá băng nhóm Hanh “Xuyên” do hai anh em Lê Công Hanh (SN 1993) và Lê Văn Hà (SN 1982, đều trú tại Cẩm Chế, Thanh Hà) điều hành, chuyên hoạt động cho vay lãi nặng, tổ chức đánh bạc, kéo theo các hành vi cố ý gây thương tích... Băng nhóm này đã mở hệ thống cầm đồ, hỗ trợ tài chính trên toàn huyện Thanh Hà, hoạt động cho vay lãi nặng thông qua cho vay tín chấp, cầm đồ và bát họ, hoạt động cờ bạc chủ yếu là cá độ bóng đá.

Kết quả đấu tranh chuyên án đã triệt phá toàn bộ băng nhóm, làm rõ 1 vụ cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự (thông qua 7 cơ sở cầm đồ, từ cuối năm 2017 đến ngày 17/6/2020 đã cho hơn 3.700 lượt người vay tiền, tổng số vay gần 60 tỷ đồng, tiền lãi đã thu về hơn 24 tỷ đồng) và khởi tố 1 vụ cố ý gây thương tích ...

Ngoài việc đấu tranh, triệt phá các băng, nhóm hoạt động có tổ chức, Công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện và triệt phá gần 20 ổ, nhóm tội phạm hình sự; xử ý hàng trăm đối tượng về các hành vi cướp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng. Các vụ việc đã góp phần ổn định tình hình địa bàn, được chính quyền địa phương và người dân ghi nhận, đánh giá cao.

Trong quá trình này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đồng thời đã dựng được băng nhóm nghi vấn hoạt động phạm tội, trong số đó có nhóm đối tượng do Hoàng Văn Trưởng (SN 1984, trú tại đường Ngô Quyền, phường Tân Bình, TP Hải Dương) còn có biệt danh là Trưởng “hàng” điều hành.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, rà dựng các băng nhóm, đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội, lực lượng Công an xác định Trưởng là đối tượng chuyên bảo kê, đòi nợ thuê, làm giả giấy tờ, cho vay lãi nặng, tổ chức đánh bạc, hoạt động băng nhóm kiểu xã hội đen. Trưởng có 4 tiền án, 2 tiền sự về các hành vi: Bắt giữ người trái pháp luật, gây rối trật tự công cộng, đánh bạc.

Năm 2017, sau khi mãn hạn tù, Trưởng thành lập Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Đại Lợi để núp bóng và tiếp tục tụ tập nhiều đối tượng cộm cán hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê, cho vay lãi nặng, tổ chức đánh bạc, cưỡng đoạt tài sản; làm và sử dụng giấy tờ giả, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy...

Từng nhiều lần ra tù, vào tội, đối tượng vì thế có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với sự phát hiện của cơ quan chức năng. Ngoài việc sử dụng đám đàn em trung thành, đối tượng còn có nhiều thủ đoạn khống chế, thỏa thuận để người bị hại không tố giác tội phạm và thực hiện theo phương thức đôi bên cùng có lợi; nuôi ăn, ở và cho đàn em sử dụng ma túy tại nhà. Với quyết tâm phá án, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo Công an TP Hải Dương và các phòng nghiệp vụ có liên quan xác lập án án đấu tranh.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương thực hiện lệnh khám xét nhà Trưởng “hàng”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã thu thập tài liệu về đối tượng gây án; đồng thời bí mật dựng chân dung các đối tượng trong ổ nhóm của Trưởng “hàng”. Ngày 30/12/2020, Trưởng “hàng” cùng nhóm đàn em gây ra vụ gây rối trật tự công cộng tại TP Hải Dương. Khoảng 13h cùng ngày, do mâu thuẫn cá nhân, Trưởng cùng với đàn em là Phùng Đức Tâm (SN 1984, trú tại phường Tân Bình, TP Hải Dương”; Trần Thanh Thức (SN 1988, trú tại phường Trại Chuối, Hồng Bàng, quận Hồng Bàng) và Đinh Văn Long (SN 1991, trú tại phường Tân Bình, TP Hải Dương) đã dùng hung khí xô xát với nhóm của Dương Văn Tuấn (SN 1995); Nguyễn Thế Huy (SN 1978) và Lê Công Vũ (SN 1999, trú tại thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên). Xác định đây là điểm đột phá quan trọng, Ban Chuyên án đã tổ chức lực lượng phá án.

Ngày 2/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã tổ chức phá án, bắt giữ đối tượng cầm đầu là Hoàng Văn Trưởng; Phùng Đức Tâm và Trần Thanh Thức... Ngày 2/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương đã khởi tố vụ án gây rối trật công cộng. Ngày 9/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương đã khởi tố 7 bị can về tội gây rối trật công cộng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ Trưởng, Tâm, Thức riêng đối tượng Đinh Văn Long bỏ trốn, hiện đang truy tìm.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đồng thời khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Văn Tuấn, Nguyễn Thế Huy và Lê Công Vũ về tội danh trên. Quá trình điều tra, căn cứ vào các tài liệu đã thu thập trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đồng thời đã làm rõ thêm 2 vụ án Trưởng và đồng bọn đã gây ra.

Tháng 6/2020, một phụ nữ ở TP Hải Dương cùng một công ty trên địa bàn ký hợp đồng thu mua rác thải của một công ty ở Khu Công nghiệp Đại An. Khi biết sự việc này, Trưởng đã cho người gặp gỡ người phụ nữ trên để đe dọa,, yêu cầu nạn nhân phải nộp tiền hàng tháng cho chị ta lên tới vài chục triệu đồng... Trước sự uy hiếp của đối tượng, nạn nhân buộc phải đồng ý và đến tháng 12/2020, người này đã nộp cho Trưởng 130 triệu đồng.

Các đối tượng Trưởng “hàng” và Quý tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương.

Ngày 11/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án cưỡng đoạt tài sản; ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Trưởng, Trần Khắc Quý và Phùng Đức Tâm.

Ngoài vụ cưỡng đoạt tài sản trên, đối tượng còn làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Trước đó, Trưởng hàng sử dụng đăng ký xe mang tên Hoàng Văn Trưởng và chiếc xe ô tô Lexus cầm cố cho chị H (trú tại Hải Dương) để vay 500 triệu đồng. Sau đó, Trưởng không thanh toán món tiền trên. Quá trình xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã thu giữ được chiếc xe ô tô. Kết quả giám định xác định toàn bộ giấy tờ Trường sử dụng đều là giả; xe ô tô của đối tượng cũng là tài sản không rõ nguồn gốc.

Ngày 11/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng tài liệu gỉa của cơ quan tổ chức; khởi tố bị can đối với Trưởng về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ hành vi phạm tội của Trưởng và đồng bọn. Trong số đó có vụ ném chất bẩn vào một trường mầm non quốc tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Trong vụ án này, Trưởng đã được một người thuê đòi nợ số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng mà cán bộ của trường mầm non này đã vay trước đó.

Sau khi xem các giấy tờ nợ, đối tượng đã đến nói chuyện với người vay tiền nhưng người này khất lần không trả... Vì thế, Trưởng đã chỉ đạo một số đối tượng ném chất bẩn vào trường..., vụ việc này đã gây ảnh hưởng xấu đến ANTT. Ngoài ra, còn củng cố làm rõ dấu hiệu thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc chạy án; vụ cố ý gây thương tích tại Kẻ Sặt, Bình Giang; vụ đòi nợ tại TP Hải Dương.

Năm 2020 là năm thành công trong công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Kết quả trên là sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an tỉnh; sự vào cuộc của cán bộ làm nhiệm vụ..., đã được chính quyền các cấp biểu dương và được quần chúng tin tưởng, đánh giá cao.

