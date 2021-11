Taylor Swift là đại diện cho phong cách mùa thu hoàn hảo

Thứ Hai, ngày 22/11/2021 09:31 AM (GMT+7)

Được phát hành lần đầu vào tháng 10 năm 2012, tông màu ấm áp của album Red của Taylor Swift kết hợp với chất trữ tình hoài cổ khiến nó trở thành nhạc phim lãng mạn nhất cho mùa thu. Nữ ca sĩ đã đề cập rõ ràng đến mùa thu trong album, từ "lá mùa thu rơi" trong "All Too Well" đến "màu sắc vào mùa thu, thật tươi sáng" trong chính ca khúc chủ đề, cũng như các tham chiếu tinh tế khác nhau của "những chiếc khăn quàng cũ" và "những chiếc áo sơ mi kẻ sọc" nằm rải rác khắp album.

Bản thân Swift được biết đến là một người thích mùa thu, khi cô thậm chí còn đăng một video tái hiện một trong những bài đăng cũ trên Tumblr năm 2014 của mình như một bức thư tình gửi đến mùa thu, nêu bật tất cả các khía cạnh của mùa thu khiến nó trở nên tuyệt vời.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Swift được biết đến với phong cách đường phố. Trở lại khi cô ấy sống ở New York, nữ ca sĩ luôn đan xen thẩm mỹ trong các album vào các lựa chọn thời trang của mình. Từ những bộ đồ cổ điển màu đỏ, chiếc áo crop-top mùa hè năm 1989, đến vẻ ngoài sắc sảo của thời đại Reputation, Swift đã trở thành một chuyên gia không chỉ kết hợp phong cách với âm nhạc của mình mà còn với sự thay đổi của các mùa.

Chúng ta cùng tổng hợp một số bộ trang phục mùa thu ấm cúng nhưng thời trang nhất của Swift, hoàn hảo cho các bữa tiệc kỳ nghỉ và đi dạo trong không khí sôi động. Đây là cách để đón nhận mùa thu đầy cảm hứng của Taylor Swift với diện mạo mùa thu hoàn hảo.

