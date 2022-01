Diện sườn xám, cô gái Hàng Châu gây "nhức mắt" vì đường xẻ ngay ngực

Bộ sườn xám mà cô gái Hàng Châu chưng diện tuy đẹp nhưng khó hợp mắt số đông vì chi tiết cắt xẻ táo bạo trước ngực.

Sườn xám (hay còn gọi là xường xám) được xếp vào top những trang phục truyền thống gợi cảm bởi sự kết hợp hài hòa giữa dấu ấn trang phục của phụ nữ dưới triều Mãn Thanh, và nét cách tân hiện đại của phương Tây với phom bó sát, tay ngắn và xẻ tà cao đầy quyến rũ.

Theo dòng chảy của thời gian, sườn xám được biến tấu ngày càng đa dạng hơn về thiết kế để đáp ứng được nhu cầu của người mặc, chẳng hạn như: áo váy rời nhau, cổ cao, ống tay loe rộng, vạt áo dài, ngắn tùy người, váy xẻ cao hay thấp nhưng vẫn hoàn toàn dựa trên phom dáng cũ để tạo nên sự đồng điệu giữa nét đẹp cổ xưa pha trộn với sự thời thượng, hiện đại.

Một hot girl Hàng Châu tên là A Trạch, nổi tiếng trên mạng xã hội với danh xưng "hot girl vạn người mê" nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng gu thời trang quyến rũ, tôn hình thể tối đa. Mới đây, cô nàng gây chú ý khi diện váy sườn xám cách điệu, khoe khéo đường cong nữ tính. Ngoài ra, họa tiết 3D trải dọc thân váy cũng là một điểm cộng của outfit này.

Thiết kế này sẽ không phù hợp dành cho những cô nàng có vòng 1 "quá khổ" vì trông có phần phô phang, lộ liễu.

Bên cạnh những lời khen, cũng có không ít ý kiến trái chiều vì bộ trang phục có chi tiết cắt xẻ trước ngực quá táo bạo. Trong khi đa phần sườn xám truyền thống đều có thiết kế kín đáo, nút áo sườn xám chạy theo những vòng xoáy liên hoàn với 2 tà váy xẻ cao, ôm sát tôn lên đường cong tự nhiên của người đẹp phương Đông.

Sườn xám không chỉ được phụ nữ Trung Quốc mặc nhiều trong các ngày lễ mà còn được lăng xê nhiệt tình trong những bộ phim. Ấn tượng nhất phải kể đến bộ phim In The Mood For Love, lấy bối cảnh Hong Kong năm 1962, kể về mối tình éo le giữa nhà văn Châu Mộ Văn (Lương Triều Vỹ đóng) và người thiếu phụ Tô Lệ Trân (Trương Mạn Ngọc đóng). Phim đã thắng giải Thiết kế phục trang xuất sắc tại lễ trao giải Kim Tượng năm 2001.

Sườn xám được xếp vào top trang phục gợi cảm vì kín đáo nhưng làm nổi bật được vóc dáng của người mặc. Nút áo chạy dọc theo vòng xoáy liên hoàn tạo một cảm giác rất riêng, mang đậm bản sắc Trung Quốc.

Nếu đạo diễn Vương Gia Vệ dùng hình ảnh duy mỹ để kể chuyện, thì nhà chỉ đạo mỹ thuật Trương Thúc Bình vận dụng các bộ sườn xám khắc họa sự biến chuyển tâm lý của nữ chính Trương Mạn Ngọc. Trương Thúc Bình cho biết, tất cả những bộ sườn xám này đều do tự tay anh thiết kế, với chất liệu vải quý giá, đắt tiền mà anh sưu tầm, thậm chí có một số bộ đồ còn thuộc phiên bản giới hạn vì loại vải hiếm có đến nay không thể tìm thấy.

Bộ sườn xám Trương Mạn Ngọc mặc trong cảnh đón chồng hoặc đánh bài cùng chồng luôn có màu sắc tươi sáng, hoa văn bắt mắt, thể hiện sự vui mừng, hạnh phúc trong lòng cô.

Bộ sườn xám màu đỏ Trương Mạn Ngọc mặc trong phân cảnh hẹn hò cùng người tình Lương Triều Vỹ ở phòng khách sạn 2046 gợi liên tưởng đến tình yêu và dục vọng.

Một bộ sườn xám khác trong cảnh hẹn hò với Lương Triều Vỹ cũng có hoa văn là những đường cong loang lổ thể hiện nỗi sợ, sự chênh vênh của nữ chính trong mối quan hệ bất chính.

