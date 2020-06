Quần Khaki: Từ chiếc quần chiến binh tới món đồ mọi chàng trai đều có

Thứ Tư, ngày 03/06/2020 16:28 PM (GMT+7)

Cùng xem lại quá trình hình thành những chiếc quần khaki qua hai cuộc chiến tranh thế giới khốc liệt.

Tại sao chúng ta lại có chiếc quần Khaki (Kaki)

Khaki, giống như nhiều mặt hàng quần áo nam được phát minh với mục đích quân sự. Khaki, như hầu hết các nhà sử học chỉ ra là một từ mượn từ ngôn ngữ Hindustani, một từ có nghĩa là màu đất đất. Khaki lần đầu tiên được mặc bởi Quân đội Anh ở Ấn Độ, cụ thể là Quân đoàn có tên "Corps of Guides", vào năm 1846. Đơn vị đặc biệt này, do Henry Lumsden lãnh đạo, phần lớn bao gồm người bản địa, được kéo vào phục vụ cho quân Anh trong cuộc giao tranh gần biên giới Peshawar. Sau 70 năm chiếm đóng Ấn Độ, người Anh vẫn mặc đồng phục màu đỏ len mà họ đã sử dụng kể từ ngày Cromwell. Trọng lượng nặng nề của đồng phục và màu sắc tươi sáng của chúng là phi thực tế trong các trận chiến trong cái nóng Ấn Độ ngột ngạt, nhưng chúng là biểu tượng cho sự vượt trội của người Anh gốc so với người bản xứ.

Vào cuối những năm 1800, mọi thứ đã trở nên rõ ràng về việc đồng phục màu đỏ không thực tế đến mức nào, chúng sẽ dễ bị phát hiện. Sự ra đời của thuốc súng không khói và chiến đấu với quân đội bản địa. Chỉ vài thập kỷ trước, trở lại trong các cuộc xung đột lớn ở châu Âu, các đội quân đối lập sẽ đơn giản xếp hàng và chiến đấu với nhau, hoàn toàn bị che khuất bởi khói từ vũ khí của họ. Vì vậy, các sĩ quan người Anh thông thái có mặt trong Corp of Guide nhận thấy cách người lính Ấn Độ của họ chỉ mặc quần áo bằng vải cotton nhẹ và bôi chúng bằng đất và thậm chí là trà để hòa vào môi trường xung quanh. Hai năm sau, vào năm 1848, đồng phục khaki chính thức đầu tiên được phát hành.

Ngay cả những sĩ quan người Anh cứng rắn và cứng rắn nhất cũng có thể thấy giá trị của khaki, nhưng phải mất gần 50 năm để bộ đồng phục mới được sử dụng. Mặc dù khaki được mặc trong Chiến tranh Boer đầu tiên, các chiến dịch thuộc địa đáng chú ý khác của Anh (ở những nơi rất nóng) đã được chiến đấu trong cùng những chiếc áo đỏ cũ. Bất chấp sự miễn cưỡng ở cấp cao để chính thức áp dụng khaki, quân đội Anh nhuộm lại đồng phục của họ bằng màu khaki, ngay cả khi đó là phương pháp nhuộm không hoàn hảo và nguyên thủy. Một loại thuốc nhuộm khaki hoàn hảo đã được cấp bằng sáng chế ngay trước Chiến tranh Boer lần thứ hai vào năm 1899 và màu sắc của đồng phục Anh vẫn ít nhiều giống nhau trong suốt hai cuộc Chiến tranh Thế giới.

Người Mỹ mặc khaki

Đã thử nghiệm và được thử nghiệm bởi tất cả các cường quốc, vải sợi được nhuộm màu khaki đã trở thành đồng phục thực tế cho bất kỳ quyền lực thuộc địa nào. Nếu bạn định đưa các chàng trai của mình ra nước ngoài để cướp bóc và chinh phục một nơi nào đó ở Nam bán cầu, khaki là màu sắc phù hợp với bạn. Người Mỹ mặc màu khaki lần đầu tiên ở Cuba và Philippines trong Chiến tranh Mỹ-Tây Ban Nha năm 1898. Chiếc quần mà quân đội Mỹ mặc có tên là chinos là vì chúng được nhập từ Trung Quốc và mượn từ tiếng Tây Ban Nha để mô tả chúng. Có lẽ bởi vì những chiếc quần chinos đầu tiên là khaki và những bộ quần áo khaki đáng chú ý nhất được làm từ vải bông, cả ba mảnh ghép bắt đầu bị xáo trộn.

Lực lượng viễn chinh Hoa Kỳ khi họ tham gia vào Thế chiến I, một lần nữa họ mặc khaki. Quần chinos của họ, được chuyển thể từ những chiếc quần được mặc trong Chiến tranh Mỹ-Tây Ban Nha.

Chiến tranh thế giới thứ hai và sự phổ biến của Khaki

Mặc dù khaki chino đã xuất hiện trong gần một trăm năm trước khi Thế chiến II bắt đầu, nhưng chính cuộc chiến tranh đó đã thực sự đưa những chiếc quần khaki đến với công chúng. Cũng trong Thế chiến II, đặc biệt được mặc bởi quân đội Mỹ tại Nhà hát Thái Bình Dương, khaki chino đã đạt đến đỉnh cao.

Quần khaki dường như đã cũ, với cặp đùi loe của chúng để cưỡi ngựa và đáy hẹp để nhét vào chân quấn. Quần chino trong Thế chiến II đã mang dáng vẻ hoàn toàn mới và lớn hơn nhiều, với cạp quần cao và một ống quần cực kỳ rộng. Mặc dù các tín đồ thời trang ưa chuộng đôi chân thon có thể nghĩ rằng điều này có vẻ luộm thuộm, nhưng tỷ lệ mở rộng được tạo ra cho sự thoải mái hơn nhiều trong các khu vực nhiệt đới nơi họ mặc. Không chỉ điều này, mà cải tiến mới này đã nâng cao ấn tượng và hình ảnh quân đội Mỹ trong số các đồng minh của họ. Trong khi hầu hết tất cả các bộ đồng phục khác tìm cách nâng cao và làm nổi bật cái gọi là “cơ thể quân đội”, thì khaki chino của Mỹ chỉ làm nổi bật thắt lưng, phần còn lại là tất cả sự thoải mái và không có sự xấu hổ nào.

Khaki chino trở về nhà lần đầu tiên khi chiến tranh kết thúc. Rất nhiều khaki đã được may trong chiến tranh do đó các nhà thầu thời chiến có nhiều nguyên liệu để may thêm quần áo dân sự. Bằng cách mặc khaki, bạn không chỉ mặc một bộ quần áo lấy cảm hứng từ quân đội mà bạn cũng đang hỗ trợ quân đội! Quần chino với kích cỡ lớn tạo ra sự thoải mái, khiến chúng trở thành một thành công lớn trong các trường đại học trên toàn quốc. Và thực tế là chúng được làm từ bông bền chứ không phải một số loại len cầu kỳ, giúp chúng dễ dàng chăm sóc và giữ sạch hơn.

Sự thay đổi của chiếc quần chiến binh

Những năm 1960 chứng kiến quần ​​chino trở nên có dáng thon hơn cho một thị trường giới trẻ khao khát màu sắc mới trong thời trang. Các nhà mốt tự đã hạ thấp độ cao của cạp quần và làm thon chân để làm hài lòng những khách hàng trẻ tuổi.

Quần khaki kết hợp tốt với bất cứ thứ gì và quần áo được cắt từ vải này rất phổ biến sau Thế chiến đến mức chúng có trong mọi shop thời trang đồ bình dân.

Nguồn: http://danviet.vn/quan-khaki-tu-chiec-quan-chien-binh-toi-mon-do-moi-chang-trai-deu-co-502020361...