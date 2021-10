Cherry An Nhiên tên thật là Nguyễn Ngọc An Nhiên, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Nhờ khuôn mặt xinh xắn nên An Nhiên luôn được các hãng thời trang về trẻ em “chọn mặt gửi vàng”. Trước nhiều ý kiến trái chiều về việc cho con gái hoạt động nghệ thuật quá sớm, mẹ của Cherry An Nhiên cũng khẳng định con gái này vẫn được học tập và vui chơi như bao bạn bè đồng trang lứa, việc tham gia diễn xuất hay làm mẫu ảnh chỉ làm cho tuổi thơ của Cherry An Nhiên có thêm nhiều màu sắc hơn.