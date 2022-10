Lý Nhã Kỳ chi 1,5 tỷ đồng cho 18 tiếng xuất ngoại

Thứ Hai, ngày 31/10/2022 04:09 AM (GMT+7) Chia sẻ

Người đẹp gặp gỡ giới thượng lưu thế giới tại Doha, Qatar trong sự kiện lần này.

Mới đây, Lý Nhã Kỳ đã có chuyến xuất ngoại sang Qatar theo lời mời trang trọng của công chúa nước này và siêu mẫu thế giới Naomi Campbell.

Lý Nhã Kỳ khoe nhan sắc và vẻ ngoài gợi cảm trên thảm đỏ sự kiện Fashion For Relief

Cô mặc trang phục do Đỗ Long thiết kế, sải bước trên thảm đỏ sự kiện thường niên Fashion For Relief do siêu mẫu Naomi Campbell tổ chức. Siêu mẫu thế kỷ có tình cảm đặc biệt dành cho cô bạn Lý Nhã Kỳ. Cả hai gặp nhau hàn huyên, ôm hôn, tay trong tay chia sẻ sau 3 năm bị gián đoạn vì Covid-19.

Sau khi xem trình diễn thời trang, cô tham dự dạ tiệc VIP dành cho 200 khách mời là những ngôi sao Hollywood, những tỷ phú thế giới quy tụ. Tại đây, người đẹp thay bộ váy khác với chi tiết xẻ tà, chất liệu ánh kim. Bộ váy thảm đỏ không chỉ khoe ba vòng nóng bỏng mà còn rất phù hợp với không gian sang trọng, đẳng cấp. Sự tinh tế trong văn hóa của cựu Đại sứ du lịch Việt giúp cô nhận được nhiều lời khen.

Lý Nhã Kỳ mặc thiết kế xẻ đùi, tôn vòng một dự tiệc gala sau show diễn thời trang

Dù chuyến đi chỉ vỏn vẹn chưa đầy 1 ngày do lịch trình bận rộn, nữ diễn viên "Kẻ thứ ba" vẫn chuẩn bị chỉn chu với dàn ê-kíp hộ tống bao gồm nhà thiết kế, stylist, make up, làm tóc, photo và trợ lý riêng lên tới 10 người. Người đẹp cho biết đã chi 1,5 tỷ đồng cho lần xuất hiện chưa đến 1 ngày.

Lý Nhã Kỳ được em gái quốc vương xứ Ả Rập ân cần đón tiếp. Công chúa Al-Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani đã bày tỏ sự yêu mến dành cho nữ doanh nhân xinh đẹp đến từ Việt Nam, rất bất ngờ khi Lý Nhã Kỳ phải quay về sớm vì lịch trình của mình. Công chúa Qatar mong mỏi Lý Nhã Kỳ sớm quay lại tham quan, tìm hiểu Qatar, bà sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ, tạo cơ hội đầu tư, kinh doanh cho Lý Nhã Kỳ tại đây.

Lý Nhã Kỳ chụp ảnh cùng công chúa Al-Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani

Loạt ảnh xinh đẹp của Lý Nhã Kỳ trong sự kiện lần này

Trước đó, trong lần sang Qatar này Lý Nhã Kỳ gặp một sự cố gây chú ý. Theo đó, vì bay khuya và cũng hơi mệt nên ê-kíp đã để quên một chiếc vali xách tay lúc di chuyển ở sân bay. Cô tiết lộ bị thất lạc hành lý là những bộ trang sức kim cương mang theo. "Sau đó, cả ê-kíp phải quay ngược lại sân bay để tìm. Chiếc vali đó rất quan trọng với tôi bởi nó chứa những bộ trang sức kim cương cho sự kiện. Mọi người phải tìm tới 4 giờ sáng mới thấy, sau đó chỉ ngủ được vài tiếng là phải dậy để chuẩn bị mọi thứ cho sự kiện", cô kể lại.