Sau đêm tiệc sinh nhật hoành tráng, gái xinh thành 'mồi' cho kẻ 'săn tình một đêm'

Tôi ngất ngây sung sướng khi tan tiệc khách về hết mà cậu ấm thiếu gia nhất định giữ tôi lại. Bà chủ cũng có mặt cổ vũ nhiệt tình khi thiếu gia tận tay rót đầy ly rượu màu hồng thơm ngát mời tôi uống cạn...

Tôi ngất ngây sung sướng khi tan tiệc khách về hết mà cậu ấm thiếu gia nhất định giữ tôi lại. (Ảnh minh họa)

Ở làng ai cũng khen tôi càng lớn càng xinh, tự bản thân tôi cũng biết mình quyến rũ, khi tôi may mắn được thừa hưởng nước da bánh mật đậm đà, mái tóc dày đen mượt và cặp mắt bồ câu trong sáng cùng hàm răng đều đẹp của mẹ mỗi khi cười.

Còn bố lại cho tôi vóc dáng cao ráo là mơ ước của không ít thiếu nữ nhỏ nhắn trong làng. Thế nhưng chắc ông Trời ăn ở công bằng nên lực học của tôi tỉ lệ nghịch với nhan sắc tôi có được. Bố mẹ không trách cứ khi tôi chỉ vừa đủ điểm để kết thúc 12 năm đèn sách, bởi biết khả năng học hành của tôi.

Từ khi biết phụ giúp bố mẹ việc nhà, tôi đã chẳng tha thiết gì với ruộng vườn, nên khi dì ruột tôi lấy chồng trên phố về giỗ ông ngoại tôi, tôi liền theo riết dì để mong qua dì có thể tìm được việc làm phù hợp ở chốn thị thành và thực hiện ước mơ đổi đời. Bố mẹ không ngăn vì sau tôi bố mẹ còn phải lo cho cô em gái đang học lớp 10 và cậu em út mới vào lớp 6 của tôi được tiếp tục đến trường.

Dì ruột giúp tôi thuê nhà trọ, tìm quán cơm bình dân gần chỗ ở cho thuận tiện sinh hoạt. Rồi qua người quen dì xin được việc làm cho tôi ở một quán cà phê thư giãn khá đông khách với lời dặn tôi cố gắng lao động và ngoan ngoãn cho bố mẹ yên tâm. Bà chủ quán trẻ hơn cái tuổi 45 mà bà giới thiệu với tôi, mỗi lần đến quán tôi lại có dịp chiêm ngưỡng trang phục sang trọng, vẻ kiêu sa đài các của bà chủ và thầm ao ước một ngày nào đó mình cũng được giàu có, thừa ăn, thừa tiêu như bà…

Làm việc chưa đầy tháng tôi đã được bà chủ thưởng tiền cùng với số lương tạm ứng theo thoả thuận. Tôi vô tư nhận, nhưng nghe mấy nhân viên cùng làm xì xầm to nhỏ rằng do tôi gái quê hương đồng gió nội lại xinh đẹp quyến rũ nên hút khách đến quán, khiến thu nhập của bà chủ tăng cao nên bà ưu ái để giữ chân tôi… Mặc cho mọi người rỗi việc bàn luận, tôi vẫn chăm chỉ hoàn thành công việc của chủ giao và luôn trân trọng những đồng tiền do mồ hôi công sức của mình kiếm được.

Hơn một năm phục vụ ở quán, tôi đã tích cóp cho mình số vốn nho nhỏ và không nguôi nuôi mộng đổi đời khi bà chủ phá lệ nâng lương cho tôi trước thời hạn quy định. Thứ 7 tuần vừa rồi bà chủ bảo tôi cùng với nhân viên khác ở lại sau giờ làm trang trí quán thật đẹp để thiếu gia giàu có thuê bao trọn gói ngày đêm để tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 25 của mình.

Được bà chủ chọn phục vụ theo yêu cầu của cậu ấm thiếu gia tôi không giấu nổi niềm vui, xúng xính váy áo, son phấn, nước hoa quyến rũ chỉ mong lọt vào mắt xanh của người thanh niên thượng lưu chưa một lần gặp gỡ đó. Tôi ngất ngây sung sướng khi tan tiệc khách về hết mà cậu ấm thiếu gia nhất định giữ tôi lại. Bà chủ cũng có mặt cổ vũ nhiệt tình khi thiếu gia tận tay rót đầy ly rượu màu hồng thơm ngát mời tôi uống cạn...

Sáng hôm sau tôi mới mở được mắt trong căn phòng trên tầng hai nơi thường ngày vẫn dành cho bà chủ nghỉ trưa mỗi lần bà lưu lại quán. Cậu ấm thiếu gia mất dạng sau khi biến tôi thành đàn bà lúc tôi chưa kịp đón tuổi 20. Bà chủ làm ngơ coi như không quen biết thiếu gia nọ, bà thẽ thọt bảo tôi muốn thì tiếp tục làm cho bà mà không thì tuỳ ý di tản chứ bà chẳng ép… Không lẽ tôi trở lại quê, mang nhục nhã ê chề về cho bố mẹ? Mà trụ lại thành phố liệu tôi có tương lai?

