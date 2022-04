Wonder Woman "Gal Gadot" tỏa sáng trong bộ sưu tập thường niên của Tiffany & Co.

Sự ra mắt của bộ sưu tập trang sức cao cấp hàng năm của Tiffany & Co., the Blue Book, luôn là một sự kiện đáng để quan tâm. Năm nay cũng không khác nhau. Với tựa đề "Botanica", bộ sưu tập khai thác vẻ đẹp thanh tao của thiên nhiên. Nữ diễn viên Gal Gadot dẫn đầu chiến dịch mới, mô hình hóa những kiệt tác sang trọng của Jean Schlumberger, cùng với những mảnh ghép phức tạp từ kho lưu trữ sắc màu rực rỡ của Tiffany & Co.

Các bức ảnh của chiến dịch thể hiện một phong cách thẩm mỹ tối giản, sang trọng tuyệt vời: Gadot, với mái tóc vuốt ngược thời trang, mặc một chiếc áo khoác satin bóng bẩy, để những tác phẩm Botanica tuyệt đẹp của Tiffany làm trung tâm. Cô ấy đeo một số thiết kế quan trọng của bộ sưu tập, bao gồm một số thiết kế nổi tiếng nhất của Schlumberger, như chiếc trâm Bird on a Rock, cũng như một chiếc vòng cổ kim cương lấy cảm hứng từ hoa bồ công anh dựa trên một vật trang trí trên tóc trong kho lưu trữ được thiết kế bởi Louis Comfort Tiffany, có thể biến đổi thành năm thiết kế độc đáo.

