Váy ngắn thiếu an toàn dễ gây sự cố của "thần Vệ nữ Philippines", "Quỳnh Búp bê"...

Thứ Năm, ngày 23/07/2020 20:28 PM (GMT+7)

Đây là 3 thiết kế váy được chị châu Á ưa thích mặc dù kém an toàn.

1. Váy đuôi cá ngắn có may chun

Kiểu váy đuôi cá ngắn có may chun: Việc may chun có thể xuất hiện ở phía trước, sau hoặc hai bên thân váy. Trong đó, nếu may ở chính giữa như hình có tác dụng định hình dáng vóc rất hiệu quả. Những thiết kế thế này kèm thêm phần vải xếp nếp giúp "phần hậu" trông rõ ràng hơn, tạo cảm giác số đo lớn hơn bình thường.

Dàn hot girl mạng xã hội (như Doudou, Amber Na, Jenna Chew, Cha Sohyeon...) nhiều lần gây chú ý khi chọn thiết kế có may chun. Nhìn vào chúng ta có thể thấy phần chun giúp eo, hông và vòng 3 trông rõ nét hơn.

Hot gymer Sài thành - Yến Xuân cũng gây ấn tượng không kém, dù "đụng hàng". Vốn đã có dáng vóc đẹp, cộng thêm góc chụp tinh tế, chiếc đầm càng khiến cô nàng trông gợi cảm.

2. Váy ngắn ôm sát body trễ vai

Váy ngắn ôm body trễ vai: Thiết kế này không cần cut-out táo bạo ở phần thân vẫn có điểm nhấn nhá được đánh giá cao là phần vai trễ, giúp tôn lên nét đẹp nữ tính nhẹ nhàng của phụ nữ.

Chất liệu may váy bodycon thường co giãn tốt, ôm sát đường cong hình thể của chị em. Đây vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm của váy ôm body - thiết kế được coi là nữ hoàng của các loại đầm quyến rũ.

Thông thường, mặc váy ngắn ôm sát, chị em không cần mix & match cầu kỳ vẫn có một bộ đồ hoàn hảo, sẵn sàng mặc xuống phố. Tuy nhiên, chúng khiến nhiều cô gái dè chừng vì dễ dàng để lộ nhược điểm bụng thừa mỡ và bắp đùi kém săn chắc. Những người có vòng hông bị hóp, vòng 3 lép... thường phải nhờ tới quần độn khi sử dụng các thiết kế này.

3. Váy có chiều dài vừa qua vòng 3

Váy ngắn có chiều dài vừa qua vòng 3 là lựa chọn của nhiều chị em ở châu Á. Tuy nhiên, vừa nhìn vào chúng ta đã nhận thấy độ mạo hiểm của các thiết kế này, dễ dàng gây ra khoảnh khắc hớ hênh khi ngồi, đi lại. Một số chiếc đầm của "thần Vệ nữ Philippines" là ví dụ minh họa cho những trang phục thiếu an toàn của chị em.

Tuy phải đối mặt với nguy cơ hớ hênh khi diện váy ngắn nhưng trên thực tế, váy ngắn giúp tôn lên đôi chân dài miên man của chị em, mang lại "ảo giác" người cao và thanh mảnh hơn.

Váy ngắn thường được may kèm bảo hộ bên trong để tránh sự cố phản cảm.

Mặc váy ngắn ở nơi đông người, chị em có thể dùng áo buộc quanh hông hoặc dùng khăn che để đảm bảo sự thanh lịch, kín đáo. Ngồi vắt chéo chân cũng là cách phòng tránh sự cố thời trang lộ nội y.

Nguồn: http://danviet.vn/vay-ngan-thieu-an-toan-de-gay-su-co-cua-than-ve-nu-philippines-quynh-bup-be-50202023720291517.htm