Tuần lễ thời trang London có lấy lại được thời kì hoàng kim?

Liệu mùa Xuân / Hè 2023 có đánh dấu bước ngoặt cho Tuần lễ thời trang London? Với những tài năng cây nhà lá vườn và những người khổng lồ như JW Anderson và Burberry trở lại đúng lịch trình, và Raf Simons ra mắt tại London, có vẻ như mùa sắp tới của LFW sẽ đáng nhớ.

Kể từ khi thành lập vào năm 1984, LFW đã đạt được danh tiếng vững chắc trong việc ươm tạo các nhà thiết kế mới nổi, đồng thời cung cấp nền tảng sáng tạo cho các thương hiệu lâu đời. Cho đến ngày nay, London khác với Milan, Paris và New York (tất cả đều ra đời trước LFW), khi các thành phố khác trở thành quê hương của các biên tập viên thời trang, người có ảnh hưởng và nhà tạo mẫu. Mặt khác, London vẫn duy trì sự sôi nổi và bất cần của mình, tìm cách khai thác những cái tên nhỏ hơn và tạo cho họ một nền tảng trái ngược với lịch trình cổ xưa và thứ bậc của các tuần lễ thời trang tương tự. Gần 40 năm trôi qua, sự nổi tiếng về tính độc đáo của London đã vượt qua hàng thập kỷ và nhiều người đang hy vọng nguồn năng lượng này sẽ trở lại với SS23.

Sự ra đời của LFW đã chứng kiến ​​các nhà hoạt động thời trang nổi lên và vươn tầm quốc tế. Những cái tên như Vivienne Westwood và Katherine Hamnett - người sau này là nhà thiết kế chống chiến tranh hạt nhân và đặt ra quan điểm trong nhiều năm tới và mở đường cho một số nhà thẩm mỹ đáng chú ý nhất. Có lẽ người nổi tiếng nhất trong số họ là Lee Alexander McQueen, người có các buổi trình diễn trong thập niên 90 và đầu những năm 1990 đã trở thành huyền thoại trong ngành.

Cho đến khi ông qua đời vào năm 2010, các chương trình của McQueen đã xé toạc cuốn sách quy tắc về những gì có thể và không thể làm trên sàn catwalk. FW97's "It's a Jungle Out There", diễn ra ở Borough Market, đã thu hút sự chú ý vì tất cả những lý do sai lầm - nó được chuyển thể bởi nhạc punk-ravers The Prodigy và một chiếc xe vô tình bị đốt cháy bên trong, tất cả diễn ra trước phông nền bằng sắt với những lỗ đạn giả được tạo ra, nó khác xa với những không gian phức tạp mà LFW kể từ đó gọi là nhà. SS99 với tên gọi “No.13 ”chứng kiến ​​Shalom Harlow xoay người khi các rô bốt phun sơn đen lên chiếc áo choàng trắng của cô, trở thành “chương trình duy nhất thực sự khiến McQueen phải khóc”.

Như Susannah Frankel đã viết cho AnOther vào năm 2016, “Không có gì lạ khi Tuần lễ thời trang London vào giữa đến cuối những năm 90 là nơi tổ chức các buổi trình diễn thời trang giống với nghệ thuật trình diễn hơn bất kỳ show diễn thời trang truyền thống nào”. Tương tự như vậy, vào năm 1998, Vogue Runway tuyên bố, “Đó không phải là một buổi trình diễn thời trang. Đó là nghệ thuật trình diễn… Khi nó kết thúc, Harlow thực sự đã nhảy về phía khán giả”. Tóm lại, McQueen tôn trọng và đồng thời cập nhật nguồn gốc phi chính phủ của LFW, làm gương cho sự sáng tạo mà chúng ta mong đợi từ tài năng của London.

Kể từ đó, các nhà thiết kế mới nổi như Christopher Kane đã tổ chức các buổi trình diễn đầu tiên với sự tham dự đông đảo của giới thượng lưu thời trang, trong khi những cái tên như Gareth Pugh, người vang danh với thiên hướng trình diễn của McQueen tiếp tục tăng cao. Và kể từ đó, các tài năng NewGen của Hội đồng Thời trang Anh (một sáng kiến ​​nâng đỡ các nhà thiết kế mới nổi và nhằm tạo ra các thương hiệu toàn cầu) như JW Anderson, Craig Green, Molly Goddard và Stefan Cooke đã trở thành trụ cột tại Tuần lễ thời trang London.

Nhưng tất cả đã tạm dừng sau khi đại dịch xảy ra. Sự chuyển hướng mạnh mẽ sang kỹ thuật số đồng nghĩa với việc nhiều người phải tìm ra những con đường mới để trưng bày các bộ sưu tập. Nhưng bất chấp những nỗ lực đã được thực hiện, rất ít show diễn online có thể tồn tại. Nói một cách đơn giản bởi nhà thiết kế Chet Lo, “London đã thực sự gặp khó khăn trong vài mùa vừa qua”.

Kể từ khi LFW IRL trở lại vào tháng 9 năm ngoái, thủ đô nước Anh đã phải vật lộn để nắm bắt được tinh thần mà chúng ta đã nói ở trên. Những tên tuổi lớn đã chọn những màn trình diễn lấp lánh ở Paris hoặc những buổi trình diễn ở Milan, (chẳng hạn như Bianca Saunders và JW Anderson, tương ứng) và thậm chí những nhà thiết kế mới nổi cũng có một vị trí trong lịch trình của các tuần lễ thời trang khác, mặc dù thường là đại diện truyền thống của các nhà di sản. Nhưng với 110 cái tên được thiết lập để đốt cháy lịch trình của tháng 9, có vẻ như LFW cuối cùng cũng đang trở lại vinh quang trước đây.

“Tuần lễ thời trang London luôn là tâm điểm của sự sáng tạo, làm nổi bật những nhà thiết kế xuất sắc nhất mới nổi sẽ trở thành thế lực thời trang mới trong tương lai. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi các hãng thời trang chọn trưng bày tại LFW? ”, Người sáng lập và giám đốc mua hàng của Machine-A, Stavros Karelis, hỏi. Đối với anh ấy, đó là cơ hội duy nhất để những tên tuổi mới và tên tuổi cũ được sát cánh cùng nhau. “Màn ra mắt của Raf Simons là một khoảnh khắc chưa từng có để làm nổi bật những gì tốt đẹp nhất của London, nền văn hóa của nó và tất nhiên, lượng tài năng sáng tạo tuyệt đối của nó. Simons luôn ủng hộ các nền văn hóa phụ, tinh thần độc lập và thúc đẩy thời trang với cách mà rất ít người có. Theo nghĩa đó, sự hiện diện của anh ấy chỉ có thể tạo ra một sân khấu duy nhất sẽ tôn vinh những gì tốt đẹp nhất của London và mang lại năng lượng này trên phạm vi toàn cầu”.

Các nhà thiết kế thời trang nam Stefan Cooke và Jake Burt đã nhắc lại lời của Karelis. “Chúng tôi chắc chắn cảm thấy tích cực về đội hình LFW vào tháng 9, đặc biệt là Raf Simons vì các bộ sưu tập của anh ấy cũng chủ yếu là quần áo nam. Với các nhà thiết kế mạnh mẽ đã tăng thêm sức nặng cho dòng sản phẩm cho LFW, nó sẽ tập trung lại London như là quê hương của những người tiên phong”.

Nhà thiết kế Chet Lo lưu ý rằng với những nhà thiết kế tên tuổi sẽ đến với những khách hàng tên tuổi, dẫn đến khả năng hiển thị tốt hơn đối với những tên tuổi ít tên tuổi hơn. “Thật là thú vị khi có những thương hiệu tuyệt vời như vậy trở lại”, Lo cho biết thêm. “Họ thực sự sẽ giúp các thương hiệu trẻ hơn, chẳng hạn như chúng tôi, có chỗ đứng và sẽ giúp các thương hiệu mới nổi thu hút sự chú ý. Việc có các biên tập viên và khách hàng thực sự ở London sẽ thực sự giúp ích rất nhiều cho các thương hiệu trẻ hơn”.

Ngoài vai trò là một sức hút lớn đối với tất cả những người tham gia vào tuần lễ thời trang của mùa này, việc tham dự tháng 9 của Simons cũng là một dịp quan trọng đối với bản thân nhà thiết kế. “Đó là một giấc mơ trong một thời gian được trình diễn ở London, thành phố nơi thời trang và sự sáng tạo có mặt khắp nơi trên đường phố và nơi tôi nhìn thấy những người đặc biệt với phong cách độc đáo mạnh mẽ”, ông nói trong một tuyên bố.

Cuối cùng, SS23 cho thấy lời hứa sẽ khơi lại niềm phấn khích giống như Fletcher nhớ lại cách đây 10 năm - thời điểm mà LFW có khả năng độc đáo để tôn vinh mọi thứ và mọi người. “Mùa này có vẻ như năng lượng đó đã thực sự trở lại”, anh nói thêm. “Dàn tài năng mới nổi của London thực sự rất mạnh nhưng việc có một số tên tuổi lớn trở lại sẽ thực sự giúp thu hút sự chú ý trở lại London với tư cách là một kinh đô thời trang nghiêm túc”.

