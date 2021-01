Sự kết hợp Gucci với North Face được giới mộ điệu đón chờ từng ngày

Thứ Sáu, ngày 08/01/2021 22:36 PM (GMT+7)

Nhà mốt Gucci và hãng thời trang dã ngoại North Face đã hợp tác để cho ra mắt một bộ sưu tập thời trang dã ngoại mới gây xao xuyến cho giới mộ điệu.

Khi chúng ta nghĩ về thời trang cắm trại, chúng ta nghĩ đến Gucci. Khi chúng ta nghĩ về Gucci, chúng ta nghĩ thời trang cắm trại.

Gucci mà tất cả chúng ta đều biết và yêu thích chắc chắn đã là hiện thân của phong cách thời trang cắm trại trong một thời gian dài, từ những người mẫu Gucci trên sàn diễn thời trang cho đến bất cứ thứ gì Harry Styles đã mặc từ thương hiệu. Nhưng giờ đây, cắm trại mang một ý nghĩa hoàn toàn mới đối với Gucci khi hợp tác với The North Face, một thương hiệu thời trang dã ngoại nổi tiếng với trang phục cho đi bộ đường dài, leo núi, và cắm trại.

Bộ sưu tập The North Face x Gucci, một trong những sản phẩm hợp tác được mong đợi nhất trong năm, đã được tiết lộ vào tháng 12 năm ngoái và khơi dậy tinh thần khám phá và dựa trên các thiết kế ban đầu của The North Face từ những năm 1970. Bộ sưu tập bao gồm quần áo và phụ kiện không kém phần thời trang nhưng lại mang tính thực dụng cao, bao gồm ba lô lấy cảm hứng từ thiết bị leo núi cổ điển, túi thắt lưng, lều và túi ngủ cho những ai muốn cắm trại. Chương trình hợp tác cũng bao gồm giày đi bộ đường dài hiking, mũ len, áo sơ mi và áo khoác. The North Face x Gucci camel GG áo khoác bomber vải cắt xéo đã là một món đồ yêu thích.

Giám đốc Sáng tạo Alessandro Michele được biết đến với việc sáng tạo các video đi kèm các bộ sưu tập trong quá khứ, điều mà chúng ta cũng đã xem với GucciFest vào tháng 11 năm ngoái. Bộ sưu tập The North Face x Gucci cũng không kém cạnh, với việc thương hiệu đã giao cho nghệ sĩ Sean Vegezzi thực hiện một video tài liệu. Mang niềm đam mê trang phục dã ngoại vào vùng hoang dã của dãy Alps, Vegezzi xây dựng một thế giới nơi vẻ đẹp và chức năng cùng tồn tại trong bộ phim tài liệu này.

Bộ phim tài liệu đưa chúng ta đi qua Dolomites ở Ý và Sierra Nevada ở California, nơi đóng vai trò là bối cảnh và nhân vật, làm sinh động các tác phẩm mang màu sắc táo bạo cũng như mang tính chiến thuật đang được thiết lập. Bộ phim cũng giới thiệu thêm về quá trình thiết kế cũng như các cuộc trò chuyện với Michele, Nhà thiết kế David Whetstone, nhà leo núi đá chuyên nghiệp người Mỹ Nina Williams, và nghệ sĩ graffiti Post AOW.

Một số bức tường nghệ thuật cũng đã xuất hiện trên khắp thế giới để chào mừng bộ sưu tập. Từ bức tường nghệ thuật trình diễn chiếc áo khoác puffer ở Milan đến khung cảnh hoa rực rỡ ở Hồng Kông, mỗi thiết kế đều độc đáo. Nhưng điểm chung của chúng là logo kết hợp của The North Face và Gucci. Sử dụng ba đường cong mang tính biểu tượng của biểu tượng The North Face, là sự tôn kính đối với Công viên Quốc gia Yosemite và sọc Gucci xanh lục-đỏ-xanh lục bên dưới, biểu tượng chung kết hợp hai thương hiệu với nhau một cách hoàn hảo.

Bộ sưu tập The North Face x Gucci có sẵn ở nhiều địa điểm khác nhau trên khắp thế giới, bắt đầu từ ngày 6 tháng 1. Nếu bạn không thể đến bất kỳ cửa hàng tạm thời nào, bộ sưu tập cũng sẽ có sẵn trực tuyến và được các địa điểm của Gucci bắt đầu từ giữa tháng Giêng.

