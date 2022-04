Sarah Jessica Parker bán đấu giá váy của Oscar de la Renta

Sarah Jessica Parker luôn là một biểu tượng thời trang, nhưng giờ đây, nữ diễn viên đang sử dụng sức ảnh hưởng của mình theo một cách tích cực hơn bằng cách bán đấu giá chiếc váy Oscar de la Renta mà cô đã mặc trong buổi ra mắt loạt phim And Just Like That… năm ngoái.

Với giá mở bán ban đầu là 5.000 USD, số tiền thu được từ chiếc váy sẽ được chuyển thẳng đến UNICEF để giúp đỡ những người phải di tản trong các cuộc khủng hoảng do chiến tranh.

Parker đã nói chuyện với Town & Country về mối quan hệ đối tác, nói rằng, "Thật là một đặc ân khi mặc chiếc váy này tại buổi ra mắt bộ phim And Just Like That... vào tháng 12 năm ngoái, và tôi rất vinh dự được hợp tác với những người bạn của mình tại Oscar de la Renta để bán đấu giá nó. Tất cả số tiền thu được từ việc bán sẽ được quyên góp cho UNICEF, một tổ chức mà tôi cảm thấy nên được kêu gọi ủng hộ hơn bao giờ hết do các mối đe dọa ngày càng tăng với rất nhiều trẻ em. Tôi cảm thấy có ý nghĩa khi nói lời tạm biệt với chiếc váy theo cách này".

Chiếc váy được chọn có áo choàng quây và đường viền cổ yếm. Nó được thiết kế với chất liệu sequins và phủ trên cùng là một chiếc váy vải tuyn màu hồng hoàn toàn. Tại buổi ra mắt của And Just Like That…, Parker cũng đi một đôi giày cao gót màu hồng sa tanh, từ thương hiệu của riêng cô, bộ sưu tập SJP.

Việc lên tiếng về vấn đề nhân đạo đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi và phản hồi tích cực trên mạng xã hội. Nhiều người nổi tiếng khác cũng học theo, bao gồm Ryan Reynolds, Blake Lively, Mila Kunis, Dua Lipa, Victoria Beckham và Gigi Hadid.

