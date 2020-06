Quần thong và phong cách đuôi cá voi gây nhiều tranh cãi

Thứ Bảy, ngày 27/06/2020 16:35 PM (GMT+7)

Cùng xem những khoảnh khắc đáng nhớ của phong cách đuôi cá voi để lộ dây chip.

Burlesque, 1930s

Nguồn gốc của phong cách ăn mặc đuôi cá voi “whale tail” bắt đầu với các vũ công burlesque vào những năm 1930 như là một phần của trang phục biểu diễn của họ.

Jean Paul Gaultier Xuân/hè 1997

Một số hình ảnh trên sàn diễn thời trang của Jean Paul Gaultier Xuân/hè 1997 bao gồm quần lót, quần lót và quần chip.

Gucci Xuân/hè 1998

Bộ sưu tập Xuân/Hè 1998 của Tom Ford cho Gucci nổi bật với kiểu dáng có vẻ bảo thủ này nhưng thêm dây đeo G-string cho một góc cạnh gợi cảm.

Sisqo's "thong song"

Rapper Sisqo đã phát hành đĩa đơn "Thong Song" vào năm 1999, mãi mãi thay đổi tầm quan trọng văn hóa của một phong cách đồ lót và củng cố vị trí của nó trong văn hóa pop.

Halle Berry

Berry mặc áo crop top, đuôi cá voi và combo váy mini với kính râm để khởi động tại lễ trao giải âm nhạc video MTV năm 2000.

Pamela Anderson

Anderson mang đến một combo đuôi cá voi có dây đeo kép tại VMA 2001.

Brittney Spears

Những năm 2000 VMA chắc chắn là một nốt cao cho phong cách đuôi cá voi, nhờ Brittney Spears, ngôi sao nhạc pop đã chọn phong cách đuôi cá voi trong màn trình diễn "Oops!...I Did It Again."

Christian Dior Thu/Đông 2001

Chiếc quần cạp trễ thấp đã để lộ một chiếc quần lót trắng có viền ren tại show diễn của Dior Thu/Đông 2001.

Paris Hilton

Một Paris Hilton trẻ tuổi trong show diễn của Lloyd Klein Thu/Đông 2001 tại thành phố New York.

Gillian Anderson

Nữ diễn viên đã làm choáng váng đám đông khi cô đến một bữa tiệc sau lễ trao giải Oscar năm 2001 với một chiếc quần lót G-string để lộ ra ngoài.

Nguồn: http://danviet.vn/quan-thong-va-phong-cach-duoi-ca-voi-gay-nhieu-tranh-cai-50202027616361376.htmNguồn: http://danviet.vn/quan-thong-va-phong-cach-duoi-ca-voi-gay-nhieu-tranh-cai-50202027616361376.htm