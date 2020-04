Quá khứ tội lỗi của bikini

Thứ Ba, ngày 21/04/2020 03:25 AM (GMT+7)

Lịch sử đã thay đổi và những bộ bikini đã tìm được chỗ đứng của mình.

Năm 1946 là một năm quan trọng. Chiến tranh đã kết thúc. UNESCO và UNICEF ra đời. Liên hoan phim Cannes đầu tiên đã diễn ra. Cher và Dolly Parton được sinh ra. Evelyn Waugh đã xuất bản Br slideshowead Revisited, sinh ra nhiều thế hệ những người trẻ tuổi theo chủ nghĩa lý tưởng mơ về quần vải lanh trắng. Và bộ bikini hiện đại đã chính thức bước vào thế giới.

Tất nhiên, đó không phải là ví dụ đầu tiên về bikini, hay thậm chí là áo hai dây. Vào thời Hy Lạp và La Mã cổ đại, phụ nữ mặc áo và quấn vải đô để tham gia các môn thể thao, như được minh họa trong bức tranh khảm được tìm thấy ở Villa Romana Del Casale. Đến thời cận đại và người Victoria, với sự quan tâm ngày càng tăng của họ đối với các khu nghỉ mát bên bờ biển và việc tắm ngoài trời: những bức ảnh đầu tiên về trang phục đi biển cho thấy phụ nữ mặc áo dài đùa nghịch với những cơn sóng.

Tuy nhiên, nửa đầu thế kỷ 20 đã chứng kiến ​​sự thay đổi trong trang phục đi biển. Một cuộc hành trình gây tranh cãi, nó liên quan đến vận động viên bơi lội người Úc Annette Kellerman bị bắt ở Boston vào năm 1907 khi cô mặc một bộ đồ bơi ôm sát hơn, mặc dù nó vẫn che kín từ cổ đến chân. Vài năm sau đó vào năm 1913, nhà thiết kế Carl Jantzen đã giới thiệu một chiếc áo hai dây gồm quần short và áo vừa vặn, cũng được xem với sự nghi ngờ.

Những hình ảnh cổ điển về bikini.

Tuy nhiên, đến thập niên 1920, việc khoe cơ thể được coi là không phù hợp trong khi những năm 1930 chứng kiến phần sau lưng và bên hông được hở táo bạo hơn. Từ những bộ bikini cutaway tuyệt đẹp của Claire McCardell cho đến sự xuất hiện của các ngôi sao bao gồm Jayne Mansfield, Rita Hayworth và Ava Gardner, không đề cập đến vô số hình ảnh các cô gái pinup và showgirls trong các bộ bikini một mảnh và hai mảnh, bản chất của những gì được chấp nhận liên tục thay đổi. Tuy nhiên, có một vấn đề: Bộ luật Hays, một bộ quy tắc được thi hành tại Hollywood từ năm 1934 trở đi, cấm việc khoe cơ thể trên phim, có nghĩa là tất cả các bộ bikini hai mảnh phải chạm tới thắt lưng.

Vào mùa hè năm 1946, hai nhà thiết kế đã cố gắng tạo ra bộ bikini phá vỡ mọi ranh giới. Với ý định rất giống nhau, Jacques Heim’s atome và Louis Réard’s le bikini đều cảm thấy tầm ảnh hưởng mạnh mẽ sẽ tạo ra bởi những thiết kế của họ. Bộ bikini được trưng bày vài ngày sau tại Mỹ và gần giống như kích nổ một thiết bị hạt nhân trên đảo san hô Bikini. Bộ bikini bị cho là có kiểu dáng quá khiêu khích đến nỗi hầu hết các người mẫu đều từ chối mặc nó, thiết kế tối giản của Réard bao gồm G-string cuối cùng đã được trình diễn bởi vũ công khỏa thân 19 tuổi Micheline Bernardini.

Bộ bikini ban đầu bị cấm tại nhiều bãi biển và sẽ mất thêm một chút thời gian nữa để trang phục này trở nên phổ biến. Bộ bikini đã thể hiện hiệu quả tuyệt vời đối với nhân vật Brigitte Bardot trong bộ phim có tựa đề “1952 The Girl in the Bikini”. Tuy nhiên, vào những năm 1960, nó thực sự đã trở nên nổi tiếng. Đây là thập kỷ của diễn viên Ursula Andress nổi lên từ những con sóng trong bộ bikini trắng khét tiếng trong “Dr No”, Raquel Welch mặc bộ bikini tối thiểu được ghép với nhau từ da động vật trong “One Million Years BC” và Nancy Sinatra xuất hiện trên bìa LP của Sugar in bright bubblegum pink.

Mức độ phổ biến của chúng tiếp tục tăng lên vào những năm 1970, với các loại vải mới như đan sợi crochet. Vào những năm 1980, Phoebe Cates trong “Fast Times” tại Ridgemont High để lại khoảnh khắc đáng nhớ khi cô rời khỏi một hồ bơi với bộ bikini màu đỏ tươi, cũng như Carrie Fisher với bộ bikini bằng vàng trong siêu phẩm điện ảnh "Chiến tranh giữa các vì sao".

Đến những năm 1990, có rất nhiều kiểu dáng được tạo ra, từ kiểu dáng thể thao đơn giản đến những thiết kế đẩy đến giới hạn rất ít ỏi của những gì có thể được gọi là bikini (xem show Chanel năm 1996).

Điều mà ngay lập tức rõ ràng là lịch sử của bộ bikini cũng là một lịch sử của cơ thể: một lịch sử xác thịt, kiểm duyệt, khiêu khích và một số kỳ vọng gây bức xúc. Vẫn như vậy cho đến ngày nay, nhiều nhân vật nổi tiếng phổ biến các bộ bikini trong mắt công chúng là những người có vóc dáng được coi là đáng khao khát và tiêu chuẩn của sắc đẹp.

