Những nhà thiết kế vĩ đại nhưng chưa bao giờ học về thời trang

Thứ Năm, ngày 27/05/2021 09:13 AM (GMT+7)

Mặc dù trường học thời trang cho phép bạn thử nghiệm thiết kế và học các thủ thuật thương mại cần thiết cho bất kỳ nhà thiết kế trẻ nào nhưng đó không phải là cách duy nhất để bắt đầu trong lĩnh vực thời trang. Từ Coco Chanel đến Giorgio Armani, chúng ta cùng điểm danh một vài tên tuổi lớn nhất trong ngành công nghiệp thời trang không học qua trường lớp thời trang và cách họ đến được vị trí ngày hôm nay mà không cần bằng cấp.

Coco Chanel

Nhà thiết kế thời trang người Pháp Coco Chanel đã bỏ học năm 18 tuổi và không bao giờ tìm cách quay lại học cao hơn. Nhà thiết kế Coco Chanel là người đã trải qua những năm tháng tuổi thiếu niên trong một tu viện, được dạy may bởi các nữ tu đã nuôi dạy bà. Nhờ kỹ năng này, Chanel đã trở thành một thợ may được cấp phép vào năm 1910, và với những chiếc mũ do bà tạo ra ngày càng nổi tiếng, sự nghiệp của Gabrielle "Coco" Chanel đã bắt đầu từ đó.

Karl Lagerfeld

Karl Lagerfeld - người cho đến khi qua đời đã thiết kế cho Fendi hơn 50 năm và Chanel từ năm 1983 thường được ca ngợi là một trong những nhà thiết kế thời trang có tầm nhìn xa nhất trong thời đại của ông, tuy nhiên, có thể khiến nhiều người sốc khi biết rằng thiên tài thiết kế chưa bao giờ tham gia một khóa học nào về thời trang. Sau khi rời nhà năm 14 tuổi, Lagerfeld sống ở Paris khi tham gia một cuộc thi thiết kế áo khoác do hiệp hội len quốc tế tài trợ, tại đây, sau chiến thắng, ông được Pierre Balmain thuê làm trợ lý cấp dưới và sau đó là học việc cho ba năm. Trong khi Lagerfeld kết thúc việc theo học tại một trường đại học ở Rome để nghiên cứu lịch sử nghệ thuật, ông chưa bao giờ theo học chính thức về thời trang, thay vào đó ông đã học từ những người vĩ đại khác.

Miuccia Prada

Miuccia Prada, nhà thiết kế chính hiện tại của Prada và là người sáng lập công ty con Miu Miu, là cháu gái của Mario Prada. Vào thời điểm Miuccia tiếp quản công ty vào năm 1978, bà đã có bằng tiến sĩ về khoa học chính trị tại Đại học Milan cũng như được đào tạo từ Teatro Piccolo để trở thành một diễn viên kịch câm. Mặc dù không được đào tạo chính quy về thiết kế, Miuccia đã tiếp quản công việc kinh doanh đồ da ủa gia đình mình và đưa công ty trở thành một trong những thương hiệu xa xỉ được săn đón nhất thế giới.

Donatella Versace

Nhà thiết kế thời trang người Ý và là Giám đốc sáng tạo hiện tại của Versace, Donatella Versace ban đầu học văn học và ngôn ngữ ở Florence, Ý, trước khi trở thành nhà thiết kế nổi tiếng thế giới như ngày nay. Bà đã từng làm việc chặt chẽ với anh trai và người sáng lập thương hiệu, Gianni Versace. Bà ban đầu tham gia thương hiệu trong bộ phận quan hệ công chúng, tuy nhiên, bà có giá trị hơn đối với anh mình với tư cách là “nàng thơ và nhà phê bình”. Sau khi Gianni qua đời, Donatella tiếp quản và một năm sau khi ông qua đời đã tổ chức buổi trình diễn thời trang cao cấp đầu tiên của bà cho Atelier Versace.

Manolo Blahnik

Manolo Blahnik ban đầu học luật, ngôn ngữ và nghệ thuật ở Geneva và Paris trước khi bắt đầu cửa hàng ở London của mình vào năm 1973. Nhà thiết kế giày người Tây Ban Nha đã tuyên bố rằng ông không quan tâm đến việc học luật và quyết định đến với thiết kế sau khi nghiên cứu về văn học. Blahnik nói rằng ông đã mất 10 năm để học nghề và phần lớn những gì ông học được là trong các nhà máy.

Pierre Cardin

Các thiết kế space-age của Pierre Cardin thường được mô tả là mang tính kiến ​​trúc, vì vậy điều hợp lý là trước khi ra mắt hãng thời trang của riêng mình, ông đã nghiên cứu kiến ​​trúc. Khi chuyển đến Paris vào năm 1945 để học tập, ông cũng bắt đầu làm việc cho nhà sản xuất couturier Paquin. Cadin cũng đến làm việc với Elsa Schiaparelli và nhà mốt Dior, trước khi ra mắt nhà mốt của riêng mình vào năm 1950.

Giorgio Armani

Giorgio Armani khao khát có được sự nghiệp trong ngành y khi còn trẻ. Armani sau đó đã theo đuổi ước mơ này đến Khoa Y tại Đại học Milan, nơi ông ở lại trong ba năm trước khi gia nhập quân đội. Tuy nhiên, sau những kinh nghiệm của mình trong quân đội, Armani nhận thấy mình đang làm việc như một người trang trí tại La Rinascente, một cửa hàng bách hóa ở Milan vào năm 1957. Điều này đã đưa ông khám phá tiếp thị thời trang nam giới, và bắt đầu làm việc cho Nino Cerutti, sau đó làm việc tự do cho nhiều công ty khác trước khi quyết định mở thương hiệu riêng của mình.

